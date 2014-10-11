علی اصغر مونسان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص افزايش امكانات براي توسعه گردشگري سلامت، جذب گردشگران خارجی از كشورهاي آسياي ميانه و ورود گردشگران از كشورعراق به جزيره كيش گفت: در بخش هاي it و ict كمبودهايي در كيش وجود دارد كه نیاز به توجه و برنامه ريزهاي انجام شده و بالا بردن درصدد تامين نيازهاي شهروندان هستيم.

مونسان از برنامه ريزي متدون براي برگزاري همايشها و نمايشگاهها به عنوان فرصتي مناسب وایده آل براي جذب گردشگران و سرمایه گذاران داخلی وخارجی خبرداد واظهار داشت: برگزاري همايش اورولوژي به عنوان بزرگترين گردهمايي پزشكي كشور با حضور بيش از دو هزار پزشك داخلي و خارجي در جزيره كيش از جمله اين همايش ها در جزیره کیش است.

وي به طرح تجميع دكل هاي مخابراتي به صورت BOT اشاره كرد و افزود: با نصب اين دكل ها ،امكان پاسخگويي به همه اپراتورها فراهم مي شود و نياز به نصب دكل جديد نيست.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش در ادامه بیان داشت: يكي ازطرح هاي درحال اجرا درجزيره كيش لحاظ كردن امكانات گردشگري درهريك از پروژه هاي درحال ساخت است و همه سرمایه گذاران موظف به ساخت درپروژه های تجاری خود بخش های فرهنگی و گردشگری را لحاظ کنند.

مونسان توجه به نماي ساختمان هاي هتل هاي درحال ساخت به عنوان يك جاذبه بصري براي گردشگران به عنوان يكي از شروط دريافت مجوز ساخت دانست و تصریح کرد: جذب گردشگران از اواخر مهرماه امسال وتبدیل شدن جزیره کیش به پایگاه آموزش برای کارکنان هتل ها از دیگر طرح های سازمان است که اجرا خواهد شد.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش در ادامه افزود: افزايش ترانزيت كالا با كاهش بروكراسي اداري، توسعه جزيره هندورابي به عنوان جزيره اي لوكس با رويكرد اكوتوريست و كمترين آلايندگي زيست محيطي، بخشي از فعاليت هاي سازمان منطقه آزاد كيش است که در حال عملیات زیر ساخت های آن هستیم.

مونسان درخصوص منابع ذخیره گاز موجود در جزيره كيش نيز گفت: به منظور حفظ محيط زيست كيش تنها كار انتقال گاز از كيش انجام مي شود. ساخت پيست باگي و سايت ماشين برقي، ايجاد كمپينگ و كلبه هاي ساحلي و اجراي طرح هاي رستوران، اسكله شناور و هواپيماي دريايي در جزيره هندورابي از ديگر موارد مطرح شده بود.

وی در تشریح فعاليت هاي سازمان منطقه آزاد كيش در امورزيربنايي، عمراني و آباداني كيش در سال گذشته به احداث برج مراقبت و ساختمان عملياتي جديد فرودگاه، ترمينال بندرگاه جديد تجاري كيش، پارك شهر، طراحي و اجراي پارك سيمرغ، طراحي و اجراي پارك مينا، بازسازي زمين چمن فوتبال المپيك، زيبا سازي و طراحي فضاي سبز، المانهاي شهري، ساماندهي و محوطه سازي كلبه هور تا كشتي يوناني، ساماندهي ميادين، بازسازي آسفالت معابر شهري، بازسازي و ساماندهي مدارس جزيره، اجراي تري دي مپينگ، اجراي طرح رستوران سيار، ايستگاههاي پمپاژ فاضلاب (هشت دستگاه)، احداث كابل 132 كيلوواتي، تكميل شبكه آب و فاضلاب و فاضلاب فاز 2 نوبنياد، توسعه بيمارستان، تعريض موج شكن شرقي بندرگاه تجاري كيش، اجراي شبكه آب جزيره ازمحل مخازن ذخيره به مخزن هوايي، تامين ونصب دو واحد جديد نيروگاهي به ظرفيت 75 مگاوات، اصلاح هندسي معابروشروع فعاليت هاي صنايع براي صادرات مجدد ارائه شد.

وی عنوان کرد: ترمينال فرودگاه، مرمت وبازسازي باند جانبي فرودگاه، لايروبي بندرگاه چارك ،فاز اول لايروبي واحداث دايك پيراموني بندرگاه تجاري كيش، حفاظت كاتديك اسكله هاي 14 تا 17 واسكله سوخت رساني بندرگاه تجاري كيش، اجراي مخزن زميني 20 هزار مترمكعبي،احداث تصفيه خانه 10 هزار مترمكعبي، پروژه آماده سازي كمپ ستاد بحران كيش، اجراي تصفيه خانه مركزي شمال و ساخت مجموعه موزه ونماد شهري جزو پروژه های در حال اجرا در جزیره کیش است.

مونسان به ساخت مجموعه هاي تفريحي، اسكاني و هتل ها، آب نماهاي موزيكال، پارك آبي كودكان، شهربازي بزرگ كيش، رستوران ساحلي و بانجي جامپينگ و شهربازي دريايي اشاره کرد و افزود: این پروژه ها از جمله طرح هاي برنامه ريزي شده در آينده کیش هستند.