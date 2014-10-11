ارائه مدلهای جدید پرداخت به کارکنان غیرپزشک

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حاجی آقاجانی در نخستین نشست کمیته اصلاح نظام پرداخت کارکنان غیر پزشک شاغل در بیمارستانها، اظهارداشت: در کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات سلامت، توزیع کارانه، تمامی گروههای پزشکی مد نظر قرار گرفته اند.

وی افزود: پیرو دستور وزیر بهداشت، هیئتی متشکل از معاونت درمان و توسعه وزارت بهداشت و روسای دانشگاههای علوم پزشکی مسئول شده‌اند تا با دقت نظر و استفاده از الگوهای علمی و دقیق پرداختها را بازنگری و سهم کارانه گروههای مختلف پزشکی را مورد بررسی قرار دهند.

حاجی آقاجانی با اشاره به اینکه یکی از اهداف تشکیل این کمیته ها، تدوین مدل مناسبی برای پرداخت به کارکنان درمانی غیر پزشک است، گفت: محورهای مدل پرداخت به کارکنان غیر پزشک باید تضمین کننده کار مشارکتی و تیمی بین تمامی اعضای تیم درمانی بوده و عادلانه باشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ایجاد روحیه کار تیمی در بین همه کارکنان بیمارستان، تحقق عدالت در پرداختها، بهبود وضعیت درآمدی پرسنل غیر پزشک، توجه به امر آموزش و پژوهش در بیمارستانهای آموزشی کشور و بهبود ثبت خدمات برای کسب در آمدهای واقعی بیمارستان از مهمترین اهداف اجرای کتاب جدید ارزش گذاری نسبی خدمات پزشکی خواهد بود.

معاون درمان وزارت بهداشت در پایان افزود: این امر منجر به افزایش بهره وری از منابع انسانی و فیزیکی شده و در نهایت افزایش کیفیت و اثربخشی خدمات درمانی، رضایتمندی بیماران و مردم را به دنبال خواهد داشت.