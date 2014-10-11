558 هزارتن گندم پاییزه از مزارع آذربایجان غربی برداشت می شود

مقصود قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برنامه ابلاغی کشت گندم پاییزه توسط وزارت کشاورزی برای استان آذربایجان غربی برای سال زراعی جاری در مجموع 342 هزار هکتار است اظهارداشت: از این میزان 90 هزار هکتار گندم آبی و 252 هزارتن گندم دیم است.

وی ادامه داد: کشت به موقع محصول و تراکم بذر در واحد سطح، تامین بذور اصلاح شده، توسعه مکانیزاسیون، بلوک بندی عرصه‌های کشت محصول و تعیین ناظر برای بلوک بندی‌ها از جمله رویکردهای اساسی سازمان برای افزایش راندمان و پایداری تولید گندم در استان است.

قربانی، شناسایی مناطق حاصلخیز استان جهت کشت محصول گندم ، تشویق و ترغیب گندمکاران نمونه ، برگزاری کارگاههای مختلف آموزشی ، ترویجی و اطلاع رسانی و همچنین استفاده از بذور بوجاری و ضدعفونی شده توسط کشاورزان را از جمله اقداماتی برشمرد که باید در جهت توسعه کشت و افزایش راندمان تولیداین محصول در سطح استان انجام شود.

وی با اشاره به اینکه کشت مزارع گندم و جو در استان از 27 شهریور ماه آغاز شده است و تا اواخر آبان ماه به طول می انجامد،اظهارداشت: امسال برنامه ابلاغی سطح کشت جو در استان نیز 55 هزار هکتار می باشد که جو آبی 20 هزار هکتار، جو دیم نیز 35 هزار هکتار و همچنین دانه روغنی کلزا سه هزار هکتار است.

وی اضافه کرد: از ابتدای آغاز کشت پاییزه در استان تا کنون 87 هزار هکتار از مزارع استان زیر کشت گندم دیم، چهار هزار و 500 هکتار گندم آبی، سه هزار و 300 هکتار جو آبی و 17 هزار هکتار جو دیم رفته و در حدود 120 هکتار نیز کلزا آبی کشت شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت:جهت کشت محصولات پائیزه با تعداد 52 شرکت با 182 نفر ناظر عقد قرار داد شده است و بیش از 227 دستگاه ادوات کشاورزی مورد نیاز اعم از خط کار ، عمیق کار و کشت مستقیم نیز در مزارع استان به کار گرفته خواهد شد.

قربانی همچنین یاد آور شد:14 هزارتن بذور اصلاح شده گندم و جو جهت کشت پائیزه توسط شرکتهای نولید و فرآوری بذر تولید شده که با همکاری عاملین توزیع بذر در سطح شهرستانهای استان درحال توزیع بین زارعین است.