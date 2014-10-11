توضیحات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد رضا سپهری رئیس موسسه کار در حاشیه همایش استانی فرهنگ و مدیریت جهادی که در خرم آباد برگزار شد، در جمع خبرنگاران، اظهار داشت : اکنون شرایط کشور در حال خروج از رکود است و به سمت رونق اقتصادی پیش می رود و خروج غیر تورمی از رکود مهم ترین برنامه و هدف دولت تدبیر و امید است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اساس آخرین گزارش های ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران کشور را در حال حاضر 2 میلیون و 500 هزار نفر ( دو و نیم میلیون نفر) اعلام کرده است . اما مطابق برداشت نادرست یکی از خبرنگاران حاضر در گفتگو ، رقم بیکاری به نقل از وی 5/9 میلیون نفر اعلام شده است که ضمن تکذیب این مطلب ، رقم صحیح بیکاری اعلام شده در مصاحبه و براساس گزارش مرکز آمار 2 میلیون و 500 نفر است.

لازم به توضیح است که خبرگزاری مهر دقایقی بعد از انتشار خبر، با رقم اشتباه نه و نیم، اقدام به اصلاح رقم به دو و نیم کرد که از آنزمان خبر با رقم صحیح در خروجی خبرگزاری مهر قرار دارد. ابا این وجود خبرگزاری مهر با در نظر داشتن اخلاق حرفه ای، توضیحات موردنظر را منتشر کرد.