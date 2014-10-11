به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تصاوير دريافتي از دوربينهاي نظارتي، سامانه‌های ترددشمار و گشتهای شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به‌استثناي محورهاي مسدود و ممنوع، مابقي محورهاي مواصلاتي كشور باز و تردد در آنها به‌روال عادي در جريان است. در شبانه‌روز گذشته، كل تردد ثبت‌شده براساس آخرين اطلاعات دريافتي از 926 ترددشمار فعال در محورهاي برون‌شهري، نسبت به روز قبل 9.5 درصد كاهش را نشان مي‌دهد.

همچنين سهم وسايل نقليه سنگين 15 درصد، اوج تردد بين ساعات 17 الي 18 و كمترين تردد بين ساعات 5 الي 6 صبح صورت پذيرفته كه هموطنان عزيز با آگاهي از اين موضوع مي‌توانند ساعات مناسب‌تري را براي سفر انتخاب کنند.

محورهاي داراي بيشترين تردد طي 24 ساعت گذشته: آزادراه کرج - تهران، آزادراه تهران - کرج، آزادراه قزوين - کرج، آزادراه کرج- قزوين، آزادراه قم - تهران، تهران- شهریار، جاجرود- تهران، تبريز- ايلخچي، ايلخچي- تبريز و تهران - جاجرود.

محدوديت هاي ترافيكي عيد سعيد غدير(دوشنبه 21 مهر الي سه شنبه 22 مهر ماه 93)



1. سواري:



2.1. تردد كليه خودروها از ساعت 13 روز دوشنبه 21 مهر ماه الي ساعت 1 بامداد روز سه شنبه 22 مهر ، از كرج به مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه در محل تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 16 روز دوشنبه 21 مهر ماه الي ساعت 1 بامداد روز سه شنبه 22 مهر ، از 15 کیلومتری جنوب مرزن‌آباد (محدوده دزدبن) به سمت كرج، يكطرفه است.

2. نقليه سنگين (به‌استثناي حاملين مواد سوختي يا فاسدشدني):



2.1. محور كندوان: تردد کلیه كاميونها، كاميونت‌ها و تريلرها، از محور كندوان كماكان ممنوع است.



2.2. محور هراز: تردد كليه تريلرها از محور هراز كماكان ممنوع بوده و تردد كليه كاميونها و كاميونت ها از ساعت 6 الي 24روز دوشنبه 21 مهر ماه از محور هراز ممنوع است.



2.3. محور فيروزكوه: تردد كليه تريلرها از ساعت 6 الي 24 روز دوشنبه 21 مهر ماه از تهران به قائم شهر و بالعكس، ممنوع است.



محور مسدود :

استان مازندران ، آزاد راه چالوس - مرزن آباد، لاين غربي ، از ساعت 20 مورخ 17 مهرماه به علت احتمال ريزش كوه و ايمني بيشتر رانندگان و مسافرين، محور فوق الذكر تا اطلاع ثانوي مسدود است.



