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۱۷ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۵۹

سرپرست دانشگاه پيام نور مشهد در گفتگو با "مهر":

پذيرش بيش از حد دانشجو، دانشگاه پيام نور مشهد را با مشكل مواجه كرده است

سرپرست دانشگاه پيام نور مشهد گفت : با توجه به پذيرش بالاي دانشجو، دانشگاه پيام نور مركز مشهد دچار مشكل محدوديت فضا است، ضمن اينكه اين دانشگاه شديدا با كمبود بودجه مواجه شده است.

دكتر نژاد علي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد، ضمن بيان اين مطلب افزود: ساختمان جديد دانشگاه پيام نور مشهد كه ساخت آن از سال 82 آغاز شده مي بايست مهر ماه سال جاري تحويل داده مي شد اما به خاطر نقص در نقشه مهندسي تحويل آن به تعويق افتاد.

وي تصريح كرد : به احتمال زياد ساحتمان جديد دانشگاه پيام نور مشهد تا سال 85 آماده نمي شود و مشكل محدوديت فضاي اين دانشگاه مرتفع نخواهد شد.

دكتر نژاد علي با انتقاد از وضعيت ساختمان شماره 12 اين دانشگاه افزود : اين ساختمان براي تشكيل كلاس هاي دانشگاهي ظرفيتي محدود دارد و در اصل آنجا براي يك دبيرستان ساخته شده كه به صورت استيجاري در اختيار دانشگاه پيام نور مركز مشهد قرار گرفته است.

استاد دانشگاه پيام نور مركز مشهد گفت: در سال تحصيلي جديد از حدود 8000 دانشجوي ما 1200 داوطلب ورودي جديد بوده اند كه اين دانشگاه با شعاع 120 كيلومتري پذيرش دانشجو دارد.

وي در پايان اظهار داشت: مشكل اصلي در دانشگاه پيام نور مركز مشهد كمبود بودجه است كه بسيار هم جدي است و اين دانشگاه را با مشكلات عديده اي براي ارائه خدمات بهتر به دانشجويان مواجه كرده است.

کد مطلب 238736

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