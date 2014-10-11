برخی از بناهای جدید معماری در کشور فاقد روح و معناست

به گزارش خبرنگار مهر، كنفرانس ملي نظريه‌هاي نو در معماري و شهرسازي روز شنبه با حضور مرتضی موسی خانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، علی فرخ‌زاد رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، استادان و مدرسان برجسته‌ و دانشجویان معماري كشور، در سالن آمفي تئاتر علامه رفيعي دانشگاه آزاد اسلامي قزوين برگزار شد.

مرتضی موسی خانی در این همایش اظهار داشت: مسئله عجین شدن روحی و قلبی با آثار در دست ساخت یکی از مهم ترین مولفه ها در به ثمر نشاندن مناسب پروژه ها از جمله پروژه های مربوط به معماری است چنانکه در گذشته نیز چنین بود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین گفت: برخی از بناهای جدید معماری در جامعه ما فاقد روح و معناست در حالی که در گذشته بیش از هر چیز روح و معنا در معماری سنتی ما تبلور داشت و امروزه نیز شاهد برخی از این آثار فاخر هستیم.

وی بیان کرد: برخورداری از ویژگی های مثبتی چون: رقابت پذیری، متمایز و متفاوت بودن و ترسیم درست چشم انداز های آینده در اجرای پروژه ها و طرح ها یکی از وظایف مهم کارشناسان این حوزه است تا طرح ها درست اجرا شود.

موسی خانی یادآورشد: از تلاش‌ شبانه‌ روزي دكتر سلطان‌زاده كه از مفاخر معماري كشورند و موجب شده اند دانشكده‌ معماري و شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي قزوين در سطح كشور سرآمد شود و جایگاه ارزشمندی پیدا کندتشکر می کنیم و امیدواریم زمینه تربیت دانشجویان توانمندی را فراهم کند.

وي افزود: با رقابتی شدن دنیای امروز رسالت داریم در هر سازمان يا موقعيتي که هستيم با داشتن ایده ها نو و برنامه مدون برای رقابت با دیگران تلاش کنیم و بستر حضور جوانان حوش فکر در این صحنه را نیز فراهم کنیم.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي قزوين ضمن تجلیل از برخي آثار معماري كشور در گذشته تصریح کرد: متاسفانه برخی معماری های امروز ما در شان کشوری با قدمت معماری فاخر در گذشته نیست و آثاری که در گذشته در بسیاری از مناطق کشور از جمله شقزیون توسط معماران قبل ایجاد شده نحسین برانگیز است اما امروز از این توانمندی اثری دیده نمی شود لذا اگربخواهيم اثري ماندگار خلق كنيم نیازمند تعلقات روحی و دل بستگی به کار هستیم زیرا هر امری که با نیت صادقانه و عمق وجود باشد تاثیرگذار خواهد بود.

در ادامه این مراسم حسين سلطان‌زاده رئيس دانشكده‌ معماري دانشگاه آزاد اسلامي قزوين با اشاره به جایگاه ممتاز و برجسته دانشکده معماری این دانشگاه در سطح کشور بیان کرد: این دانشکده با برخورداری از بهترین اساتید در رشته معماری، یکی از سرآمدان این رشته در سطح کشور است.

وی افزود: یکی از ثمرات ارزشمند این کادر متخصص و ممتاز برخورداری این دانشکده از توانمندی های درخور ستایش در رشته هایی چون: طراحي‌ فني در معماري و مرمت و بازسازی بناها است.



رئيس دانشكده‌ معماري دانشگاه آزاد اسلامي قزوين و دبير علمي كنفرانس ملي نظريه‌هاي نو در معماري و شهرسازي با تقدیر از حضور استادان برتر معماري كشور در دانشگاه آزاد اسلامي قزوين، گفت:مابهترين كادر آموزشي را در رشته‌ي معماري و شهرسازي داريم كه حتي بسياري از دانشگاه‌هاي نام آشناي كشور نيز چنين شرايطي ندارند.



وي بیان کرد: در زمينه‌ طراحي‌هاي فني معماري و همچنين مرمت بناها، دانشگاه آزاد اسلامي قزوين بهترين كادر آموزشي را در اختيار دارد كه اين ظرفیت باید مورد توجه بیشتری در این حوزه قرار گیرد.

سلطان‌ زاده تصريح كرد: در دانشگاه آزاد اسلامي قزوين در مقطع دكتراي رشته‌هاي شهرسازي و معماري نيز دانش‌ آموختگانی تربيت مي‌ شود كه برگزاري چنين كنفرانس‌‌هايي با كيفيت بالا و همچنين انتشار مجلات و مقالات معتبر در اين زمينه باعث تقویت بنیه علمی دانشجویان و در نهایت توسعه و پیشرفت کشور می شود.

دبير علمي كنفرانس ملي نظريه‌هاي نو در معماري و شهرسازي با قدرداني از تلاش رئيس دانشگاه آزاد اسلامي قزوين گفت: كمتر مديري در سطح كشور مانند دكتر موسي‌خاني تمام سعي، تلاش و زندگي خود را وقف دانشگاه مي‌كند و به همین دلیل شاهد موفقیت هنای روز افزون این مرکز دانشگاهی در کشور هستیم که حای خرسندی دارد.

سلطان‌زاده در بخش ديگري از سخنان خود در مورد تاريخچه‌ معماري ايران و نقدهايي که در زمینه مشكلات این رشته وجود دارد مطالبی بیان و ایده ها و طرح هایی برای بهبود وضعيت معماري كشور ارائه داد كه مورد استقبال شركت كنندگان قرار گرفت.



همچنين در اين همايش اساتید رشته معماری از جمله، حبيبي، شاهين حيدري، طبيبيان و بحريني خصوص معماري ايران و جهان نکاتی را متذکر شدند.

خستو، دبير كنفرانس ملي نظريه‌هاي نو در معماري و شهرسازي نيز در این مراسم در خصوص برنامه‌ها و اهداف برگزاري همایش و اقدامات انجام شده برای برگزاري اين كنفرانس و وضعیت دریافت مقاله‌ها و آثار پذيرفته شده مطالبی بیان کرد.

ارائه‌ مقاله و تقدير از مقاله‌هاي برتر با اهداي جوايز ارزنده، از بخش‌هاي ديگر كنفرانس ملي نظريه‌هاي نو در معماري و شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي قزوين بود که در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.