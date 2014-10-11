گزارش جلسات همگرایی را فقط به جامعتین ارائه می کنیم/ کسی پشت صحنه این جلسات نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا تقوی در همایش همگرایی اصولگرایان با تشکر از حضور آیت الله یزدی برای حضور در این همایش گفت: جلسات همگرایی اصولگرایان یک سال است که برگزار می شود و بحث همگرایی چه در بین آنانی که در این جلسات شرکت کردند و چه آن‌هایی که شرکت نکردند مورد تایید است.

وی به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اشاره کرد و گفت: بعد از انتخابات ریاست جمهوری عده ای گفتند اصولگرایان ناامید و پراکنده شده اند. به ما پیام دادند که نزد آیت الله مهدوی کنی برویم. ایشان نیز از این مسئله ناراحت و نگران بودند.

وی گفت: از آنجایی که آیت الله مهدوی کنی قادر نبودند این کار را برعهده بگیرند قرعه کار به نام من خورد و یک سال است که جلسات اصولگرایی را برگزار می‌کنیم.

تقوی با اشاره به همایش‌های گذشته همگرایی اصولگرایان گفت: این چهارمین جلسه در تهران است. جلسه اول در مصلی تهران و با سخنرانی آیت الله نوری همدانی همراه بود، در جلسه دوم آیت الله موحدی کرمانی سخنران بودند، جلسه سوم هم که با حضور کمیته بانوان اصولگرایان برگزار شد آیت الله جنتی سخنرانی کردند.

عضو جامعه روحانیت مبارز به سخنرانی آیت الله مصباح یزدی در این همایش اشاره کرد و گفت: امیدواریم رهنمودهای آیت الله توشه راه ما باشد. از ایشان تقاضا می کنیم این گونه حرکات متصل به جریان ولایت را مدد برسانند.

تقوی به سفرش به 14 استان کشور برای برگزاری جلسات همگرایی اصولگرایان اشاره کرد و گفت: استقبال عظیمی در استانها داشتیم. هدف ما این است همه سلایق اصولگرا را جمع کنیم و نگذاریم جو ناامیدی حاکم شود. ما بدنبال دغدغه های رهبری هستیم.

وی با تاکید بر اینکه در جلسات همگرایی به دنبال ایجاد نشاط اجتماعی هستیم، افزود: عده ای می پرسند پشت صحنه این جلسات کیست؟ بارها گفته ام این جلسات پشت و رو ندارد. ما با هیچ کس نبسته‌ایم. اگر قرار باشد گزارشی ارائه کنیم فقط به جامعه روحانیت و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که یکی از اعضای آن آیت الله مصباح است گزارش می دهیم.

تقوی با تاکید بر اینکه با هیچ کس نبسته ایم و مقلد رهبری هستیم ادامه داد: در دو پنجشنبه در ماه، جلسه همگرایی اصولگرایان برگزار می‌شود و در این جلسات از همه طیف ها دعوت کرده ایم و دست همه را می فشاریم.

وی گفت: این جلسات برای تقویت و وفاق و همگرایی است و اصولگرایان باید در صحن باشند و ما فقط همگرایی را دنبال می کنیم.

تقوی با تبریک هفته ولایت، عید غدیر و عید قربان افزود: غدیر یک برکه نیست بلکه یک دریای مواج و عمیق است. غدیر یک فرهنگ است که باید در طول تاریخ، جامعه بشری را بسازد و تربیت کند.

وی گفت: هر حادثه ای که در تاریخ اتفاق می افتد پیامی در دل خود دارد و این انسان‌های هوشمند هستند که پیام تحولات اجتماعی را دریافت و به آن عمل می کنند.

عضو جامعه روحانیت مبارز به برخی پیام های غدیر اشاره کرد و تصریح کرد: غدیر زنجیره نبوت را به سلسله امامت پیوند می زند و حرکت بنیادی که در طول تاریخ آغاز شده بود در غدیر با رهبری و هدایت امام و امامت دنبال می شود.

وی به پیام دیگر غدیر اشاره کرد و گفت: در مسیر حق نباید ترس و تردید به خود راه داد و در مسیر حق باید بر حق تاکید کرد و حق را گفت.

تقوی با بیان اینکه پیام دیگر غدیر این است که نباید کار را نیمه تمام گذاشت تصریح کرد: نمی توان کارها را رها کرد و به دست تقدیر سپرد. باید رهبری یک جریان الهی و اعتقادی را معرفی کرد. همانطور که در غدیر مردم رهبرشان را شناختند و با او بیعت کردند.

عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: غدیر در محور شایسته سالاری شکل گرفت و پیام دیگر غدیر آینده نگری است.

وی در ادامه این همایش با اشاره به برگزاری جلسات همگرایی از حضور آیت الله مصباح یزدی برای حضور در این همایش تقدیر کرد و گفت: تشکر می کنیم که آیت الله مصباح دعوت ما را پذیرفتند و در این جلسه حضور یافتند.