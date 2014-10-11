13 آبان برگی زرین و مقطعی حساس در تاریخ انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید حسینی ظهر شنبه در جلسه کمیته اجرایی 13 آبان با تبریک دهه ولایت افزود: روز 13 آبان که در تقویم به عنوان روز مبارزه با استکبار نامگذاری شده برگ های زرین و تاثیرگذار از دوران مبارزات ملت بزرگ ایران بر علیه طاغوت را نشان می دهد.
وی اظهار داشت: راهپیمایی روز سیزدهم آبان و اعلام استکبارستیزی همگام با دیگر شهرها در زنجان برگزار میشود و پیام موجود در آن عاشورا و مفاهیم حسینی خواهد بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجانف گفت: امسال مراسم ویژه سیزده آبان با مضامین استکبارستیزی برگزار میشود که این امر نشان دهنده پیرو امام حسین(ع) بودن جوانان ایران زمین است و به جهانیان بیان میکند که مردم ایران همواره در این راه ثابت قدم هستند.
حسینی تاکید کرد: مسیر حرکت این راهپیمایی از چهارراه امیرکبیر به سمت میدان انقلاب بوده و در پایان با تجمع در این میدان و برگزاری نماز شکوهمند ظهر عاشورا این مراسم به اتمام میرسد.
وی گفت: نماز ظهر عاشورا امسال باشکوهتر از گذشته برپا میشود و دانشآموزان و دانشجویان همگام با دیگر اقشار جامعه با لباس عزای خود و با شور و نشاط جوانی و فهم عاشورایی خود در این مراسم شرکت خواهند کرد.
نظر شما