  1. استانها
  2. زنجان
۱۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۷:۲۹

حسینی:

13 آبان برگی زرین و مقطعی حساس در تاریخ انقلاب اسلامی است

13 آبان برگی زرین و مقطعی حساس در تاریخ انقلاب اسلامی است

زنجان -خبرگزاری مهر: رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: 13 آبان در تاریخ انقلاب اسلامی برگی زرین و مقطعی حساس و مناسبتی پرخاطره است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید حسینی ظهر شنبه در جلسه کمیته اجرایی 13 آبان با تبریک دهه ولایت  افزود: روز 13 آبان که در تقویم به عنوان روز مبارزه با استکبار نامگذاری شده برگ های زرین و تاثیرگذار از دوران مبارزات ملت بزرگ ایران بر علیه طاغوت را نشان می دهد.

وی اظهار داشت: راهپیمایی روز سیزدهم آبان و اعلام استکبارستیزی همگام با دیگر شهرها در زنجان برگزار می‌شود و پیام موجود در آن عاشورا و مفاهیم حسینی خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجانف گفت:  امسال مراسم ویژه سیزده آبان با مضامین استکبارستیزی برگزار می‌شود که این امر نشان دهنده پیرو امام حسین(ع) بودن جوانان ایران زمین است و به جهانیان بیان می‌‌کند که مردم ایران همواره در این راه ثابت قدم هستند.

حسینی تاکید کرد: مسیر حرکت این راهپیمایی از چهارراه امیرکبیر به سمت میدان انقلاب بوده و در پایان با تجمع در این میدان و برگزاری نماز شکوهمند ظهر عاشورا این مراسم به اتمام می‌رسد.

وی گفت: نماز ظهر عاشورا امسال باشکوهتر از گذشته برپا می‌شود و دانشآموزان و دانشجویان همگام با دیگر اقشار جامعه با لباس عزای خود و با شور و نشاط جوانی و فهم عاشورایی خود در این مراسم شرکت خواهند کرد.

کد مطلب 2387429

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه