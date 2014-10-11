به گزارش خبرنگار مهر، حسن مفيدي، ظهر شنبه در نشست خبري طرح "برايم قصه بگو" اظهار داشت: در طرح هاي فرهنگي، ترويج فرهنگ بومي و ملي مدنظر است كه طرح برايم قصه بگو نيز از جمله طرح هاي مورد حمايت اداره ارشاد است.

وي با بيان اينكه در حوزه كودك و نوجوان اقداماتي در حال اجراست و از اين حوزه غافل نشده ‌ايم، عنوان كرد: هم در زمينه چاپ كتاب و هم در حوزه نشريات و مجلات تخصصي، كارهاي بسياري انجام شده ضمن اينكه موسساتي براي اجراي برنامه‌ هاي جديد در اين حوزه مجوز دريافت كرده ‌اند.

مفيدي با اشاره به اينكه يزد قطب ادبيات كودك و نوجوان است، عنوان كرد: اين عنوان به دليل حضور فرهيخته ‌اي به نام مهدي آذريزدي به استان يزد داده شده و از او همواره به عنوان يك شخصيت ملي و استاني در حوزه كودك و نوجوان ياد مي‌ شود.

معاون فرهنگي ارشاد يزد با بيان اينكه فرهنگسراي آذريزدي نيز به ياد آذريزدي و به منظور اجراي برنامه‌هايي در حوزه كودك و نوجوان راه‌ اندازي شده است، افزود: در اين فرهنگسرا به كمك نشريه تخصصي بچه‌هاي آذر، طرحي با عنوان "برايم قصه بگو" در يزد اجرا مي‌شود.

احياي فرهنگ قصه گويي با اجراي طرح "برايم قصه بگو" در يزد

وي با بيان اينكه به نظر مي ‌رسد قصه‌گويي از خانواده‌ها رخت بربسته است، عنوان كرد: با اجراي اين طرح در صدد احياي قصه‌گويي و برقراري ارتباط بين كودك و والدين در اين زمينه هستيم.

مفيدي با اشاره به اجراي طرح "برايم قصه بگو" بيان كرد: اين طرح بحث آموزش مادران و پدران جوان در زمينه قصه‌ گويي با پشتوانه انتشارات در اين حوزه را پيگيري مي‌ كند و هدف اصلي آن نيز احياي فرهنگ بومي استان يزد است.

مديرعامل فرهنگسراي آذريزدي نيز در اين نشست اظهار داشت: مخاطبان اين طرح كودكان و اهل فرهنگ و انديشه هستند به نحوي كه كودكان درخواست قصه‌گويي از والدين خود و اهل فرهنگ و انديشه، درخواست ترويج اين فرهنگ در خانواده‌ها را دارند.

اسدالله شكرانه با بيان اينكه قصه‌گويي منحصر به كودك نيز نيست، بيان كرد: همه انسان‌ها نياز به شنيدن قصه دارند و بر اساس همين نياز نيز مي‌بينيم كه در همه عرصه‌هاي علم و دانش، قصه جايگاه قابل توجهي دارد.

وي خاطرنشان كرد: با مروري بر تاريخچه قصه‌ گويي، مي‌ بينيم كه قصه ‌گويان حتي در گذشته صنف داشتند و رئيس اين صنف، نقيب‌الممالك نام داشت و براي قشرهاي مختلف حتي در دربار پادشاهان، قصه‌گويي انجام مي‌شد و به عنوان يك عادت فرهنگي رواج داشت.

قطب اتصال گفتاري خانواده ها با قصه گويي تقويت مي شود

مسئول دبيرخانه دائمي بنياد آذريزدي عنوان كرد: قصه نقطه اتصال گفتار و ارتباط گفتاري است كه انسان را با جهان بيرون و درون مرتبط مي‌كند بنابراين وسعت فرهنگي بسياري دارد.

شكرانه خاطرنشان كرد: رويكرد ما در اين طرح نهاد خانواده است و تلاش مي‌كنيم تا قطب اتصال گفتاري در خانواده‌ها تقويت شود و خانواده‌ها به ويژه پدران و مادران جوان، مهارت قصه‌گويي را آموزش ببينند.

وي با بيان اينكه قصه در واقع يك ظرف است كه ابتدا بايد مهارت‌ها در آن آزموده شود، عنوان كرد: در قصه‌گويي بايد سه ركن فلسفي، علمي و تجربي وجود داشته باشد.

مجري طرح برايم قصه بگو نيز در اين نشست اظهار داشت: با اجراي طرح برايم قصه بگو، دوره‌هاي تخصصي براي خانواده‌هاي جوان برگزار مي‌شود و به خانواده‌ها آموزش داده مي‌شود تا چه قصه‌هايي را چگونه انتخاب و نقل كنند.

اسماعيل عباسي بيان كرد: اين طرح از 10 مهرماه تا 30 دي ماه برگزار مي‌شود و خانواده‌ها مي‌توانند در اين طرح شركت كنند.

عباسي عنوان كرد: اين طرح با همكاري اداره كل ارشاد استان يزد، شهرداري يزد، دبيرخانه دائمي بنياد آذريزدي، بانك قرض‌الحسنه رسالت و مجله تخصصي كودك و نوجوان بچه‌هاي آذر برگزار مي ‌شود.