خشكسالي دغدغه اصلي فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله اسدالله ايماني عصر شنبه در جلسه شوراي اداري استان فارس با اعلام اينكه متاسفانه خشكسالي در استان فارس باعث شده كه معضلاتي همچون بيكاري و ديگر مشكلات را به همراه داشته باشد كه اين مهم به عنوان يك دغدغه براي تمامي مسئولين استان شده است.

امام جمعه شيراز با تاكيد بر اينكه با شنيدن تعطيل شدن هر كارخانه افسرده خواهم شد، گفت: نيازمند توجه و تدابير بيشتر مسئولين استان در امر توليد اشتغال و صنايع پايدار هستيم كه نياز است مسئولين كشوري نسبت به اين استان توجه بيشتري داشته باشند.

وي اضافه كرد: خوشبختانه شاهد هستيم كه دولت تدبير و اميد در تمامي عرصه هاي اشتغال و مشكلات اقتصادي كشور وارد عمل شده كه تلاش دارند موانع موجود سر راه مشكلات اقتصادي را برطرف كنند.

در ادامه استاندار فارس نيز گفت: در حال حاضر بر اساس آمارهاي كشوري، رتبه بيكاري فارس از رتبه 28 به رتبه بيستم كاهش يافته و در زمينه كسب و كار از رتبه هفدهم به رتبه هفتم تغيير يافته است كه توانسته ايم با حمايت و امضاي ميثاق نامه بين مسئولين ارشد استان، سرمايه گذاران را حمايت كنيم.

سيد محمد احمدي با بيان اينكه امروزه دراستان فارس با ايجاد امنيت و آرامشي كه در فارس حاكم است، تضمين سرمايه گذاري براي بخش خصوصي اجرايي است، گفت: در حال حاضر استان فارس نيازمند تنوع شغلي است كه بايد مسئولين استان در اين راه تلاش ويژه اي داشته باشند.

وي استان فارس را به عنوان يكي از استانهاي مهم و استراتژيك كشور دانست و افزود: فارس رنگين كماني از اقوام و طوايف كشور است كه شرافتمندانه زندگي مي كنند و نيازمند توجه ويژه مسئولين كشوري در امر صنعت پايدار دارد.

استاندار فارس با اشاره به رتبه هاي برتر توليد در صنعت كشاورزي اين استان در كشور گفت: متاسفانه فارس در توليد كارخانجات ماشين آلات كشاورزي محروم است و حمايت بيشتر مسئولين كشوري را در اين زمينه نيازمند است.

وي اضافه كرد: صنعت خودروسازي فارس بي رمق شده و خواستار گسترش و تنوع اين صنعت را داريم.

احمدي در بخش ديگر از سخنان خود به موضوع خشكسالي و وجود چاه هاي غيرمجاز اشاره داشت و گفت: در حال حاضر با حمايت مسئولين قضايي و انتظامي تلاش در پلمپ چاه هاي غيرمجاز است كه نيازمند حمايت بيشتر وزير نيرو در اجراي ابلاغيه در اين زمينه هستيم.

وي فارس را به عنوان قطب عشايري كشور دانست و از معاون اول رئيس جمهور خواست اعتبارات اين بخش را افزايش دهند تا بتوانيم مشكلات موجود اين قشر زحمت كش جامعه را مرتفع كنيم.

استاندار فارس انتقال آب خليج فارس به استان فارس را به عنوان يكي ديگر از خواسته هاي مهم خود از معاون اول رئيس جمهور اعلام كرد و گفت: درخواست ما اتصال فارس به ساحل خليج فارس است كه حتي 10 كيلومتر ساحل آن براي اين استان كافي است.

احمدي احداث پايانه صادرات را به عنوان يكي از نيازهاي اصلي در بخش كالاهاي خشك عنوان كرد و افزود: امروزه به دليل نبود پايانه صادرات كالاهاي خشك تمامي اين كالاها به استانهاي بندري براي صادرات ارسال مي شود.