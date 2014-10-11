آمادگی صدا و سیما ایلام برای نمایش برنامه های ایام محرم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله رحیح زاده ظهر شنبه در نشست مدیران و دستگاه اجرایی استان برای برنامه ریزی ایام محروم در استان اظهار داشت: صدون شک رسانه ملی نقش مهمی در نهادینه کردن فرهنگ های حسینی و شور حسینی در جامعه دارد.

وی بیان داشت: در استان ایلام به واسطه برنامه های مختف در ایام محرم، صدا و سیما نیز برای به تصویر کشیدن برنامه های عزاداری های مردم برنامه های متنوعی در نظر گرفته است.

این مسئول بیان داشت: ظرفیتهای زوار عتبات عالیات در استان ایلام به واسطه مرز مهران باید به تصویر کشیده شود.

رحیم زاده بیان کرد: در سال جاری برنامه های بیشتری و با کیفیت تری در ایام محرم در بخش گزارش، خبر و برنامه های گفتگو محور برنامه ریزی شده است.

این مسئول تصریح کرد: برنامه های ایام تاسوعا و عاشور نیز به طور زنده برای مردم پخش می شوند و در سال جاری مراسم تاسوعا در استان بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.