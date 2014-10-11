8 کتاب در نمایشگاه بزرگ کتاب کرمان رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید فلاح ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به حضور 600 ناشر در سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمان گفت: این در حالی است که سال گذشته 320 ناشر در نمایشگاه کتاب کرمان حضور پیدا کردند.

وی گفت: 322 ناشر عمومی، 60 ناشر دانشگاهی، 62 ناشر کودک، 27 ناشر پزشکی، 27 ناشر کمک آموزشی، 11 ناشر زبان‌های خارجی و ناشران هنری، حقوقی و کشاورزی در نمایشگاه کتاب کرمان حضور پیدا می کنند.

فلاح از عرضه 100 عنوان کتاب در این نمایشگاه خبر داد و گفت: در نمایشگاه کتاب امسال کرمان نسبت به سال گذشته شاهد رشد سه برابری در تعداد عناوین کتاب ها خواهیم بود.

وی ابراز داشت: این نمایشگاه از ساعت هشت و 30 دقیقه صیح روز 24 مهر ماه همزمان با سالروز به آتش کشیده شدن مسجد جامع کرمان با حضور معاون فرهنگی وزیر ارشاد افتتاح می شود.

فلاح تصریح کرد: سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمان در دو نوبت؛ صبح ها از ساعت 9 تا 12 و عصرها از ساعت 15 و 30 دقیقه تا تا 20 دایر خواهد بود.

تهیه 600 میلیون تومان بن خرید کتاب

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان از تهیه 600 میلیون تومان بن خرید کتاب با تخفیف 20 درصد خبر و ادامه داد: این بن ها با تخفیف تکلیفی 10 درصدی ناشر در نمایشگاه عرضه می شود.

وی با اشاره اینکه 10 هزار متر از فضای مصلای امام علی (ع) کرمان برای برپایی این نمایشگاه مسقف شده است، افزود: هشت هزار متر از این فضا برای غرفه های کتاب در نظر گرفته شده است.

این مسئول یادآور شد: دو هزار متر دیگر این فضا نیز برای برپایی برنامه های جانبی در اختیار کمیته فرهنگ کتاب خوانی قرار داده شده است.

راه اندازی سرای اهل قلم در نمایشگاه کتاب کرمان

فلاح از دعوت از نویسندگانی چون مرادی کرمانی، ناظرزاده و دعائی برای حضور در این نمایشگاه خبر داد و یادآور شد: سرای اهل قلم در نمایشگاه در نمایشگاه کتاب کرمان راه اندازی می شود.

این مسئول از رونمایی روزانه یک کتاب در نمایشگاه کتاب کرمان خبر داد و اذعان داشت: در طول برگزاری نمایشگاه از هشت کتاب زونمایی می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با اشاره به برپایی بازارچه عرضه محصولات فرهنگی در حاشیه این نمایشگاه، ابراز داشت: همچنین غرفه های گرامیداشت دفاع مقدس و 24 مهرماه سالروز به آتش کشیده شدن مسجد جامع کرمان برای سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمان در نظز گرفته شده است.