نقش مطبوعات در مبارزه با تهاجم فرهنگی بسیار حساس است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعلی موسوی جزایری ظهر امروز در نشستی با اصحاب مطبوعات افزود: علاوه بر فعالیت موثر مطبوعات در مقابله با تهاجم فرهنگی و شبهه زدایی کارهای خوب دیگری در سطح استان خوزستان صورت گرفته که از آن جمله می توان به تاسیس دانشگاه امیرالمومنین، ایجاد شبکه ماهواره ای الاهواز و برپایی نمایشگاه «التشیع عبر التاریخ فی الاهواز» و تجهیز حوزه های علمیه برادران و خواهران در ارتباط با موارد مذکور اشاره کرد.

حمایت از نمایشگاه تشیع عبرالتاریخ

موسوی جزایری ضمن حمایت از برپایی نمایشگاه «التشیع عبرالتاریخ فی الاهواز» و طرح های مشابه افزود: این نمایشگاه کار بسیار بزرگی بود که به صورت خودجوش و باحمایت های مردمی برپا شد. نمایشگاه بسیار پر محتوایی بود که تاریخ تشیع در اهواز و استان خوزستان از قرن های اولیه اسلامی تاکنون را با اسناد و مدارک معتبر نشان داد.

شبکه ماهواره ای الاهواز در گیرنده های دیجیتال

نماینده ولی فقیه در خوزستان با اشاره به پخش برنامه های پربار و پرمخاطب از شبکه ماهواره ای الاهواز در خصوص دیجیتالی شدن فرکانس های این شبکه گفت: شبکه الاهواز نیروهای خلاق، مبتکر و بسیار فعالی در خود دارد که به تامین و پخش برنامه های پرمحتوا از سراسر استان خوزستان می پردازد و لازم است که همه مردم از برکات این شبکه تلویزیونی ولایت مدار بهره مند شوند. در این خصوص صحبت هایی با ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیمای کشور صورت گرفته که با استقبال نیز همراه بود و به زودی شاهد قرار گرفتن این شبکه در کنار سایر شبکه های دیجیتالی خواهیم بود. البته این مورد بسیار هزینه بر و مشکل است و گرنه خیلی زودتر از اینها شاهد دیجیتالی شدن این کانال ماهواره ای می شدیم.

مطبوعات خوزستان اولین پس از تهران

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی اهواز نیز در این نشست گفت: مطبوعات و رسانه های استان خوزستان چه از لحاظ کمی و چه کیفی پس تهران در رتبه دوم قرار دارند که این مسئله حکایت از شان فرهنگی بالای مردم این خطه دارد.

همایون قنواتی ادامه داد: خوشبختانه در سال های اخیر فضایی به وجود آمده که در آن مطبوعات از آزادی عمل بیشتری برخوردار شده اند. فراموش نکنیم که در این استان فرهنگ ایثار، شهادت و دفاع مقدس بخش مهمی از رسالت مطبوعاتی ماست که در سایه این آزادی باید به آن پرداخت.

درد دل اصحاب مطبوعات با نماینده ولی فقیه

در ادامه جلسه، چند تن از خبرنگاران به نمایندگی از سایرین به ارائه پیشنهادات و انتقادات در حوزه مطبوعات پرداختند که اهم این درخواست ها برگزاری جلسات منظم و ثابت نماینده ولی فقیه درخوزستان با اصحاب مطبوعات به منظورحمایت ازاین قشر بود.

درخواست دیگری که دقایق پایانی این نشست صمیمی رابه خود اختصاص داد به مسئله انتقال آب کارون ازاستان خوزستان به فلات مرکزی و طبعات منفی آن برای خوزستان اختصاص داشت که طی آن همه روزنامه نگاران خوزستانی متفق القول تقاضای حمایت نماینده ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز به صورت فرامنطقه ای و ملی از رودخانه کارون داشتند.