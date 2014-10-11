اعتبار بخش بحران کهگیلویه و بویراحمد متناسب با نیازها نیست

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی عصر شنبه در نشست ستاد بحران استان افزود: 1.5 میلیارد تومان اعتبار ستاد بحران به استان داده شده است که به هیچ وجه کافی نیست.

وی به بارش چهار برف سنگین در سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: این بحران را با کمترین امکانات مدیریت کردیم و چند ماه درگیر بازگشایی جاده های روستایی بودیم.

وی افزود: این در حالی است که در مناطق دیگر کشور که برف کمتری باریده بود شاهد کمک های بیشتری بودیم.

نیک اقبالی بیان کرد: بیشترین آتش سوزی جنگل در سال جاری در این استان به وقوع پیوست اما انتظارات این استان در زمینه اختصاص اعتبارات به این بخش محقق نشد و بیشترین اعتبارات این بخش به استان دیگری رسید.

وی تصریح کرد: باید از 30 میلیارد تومان اعتبار مقابله با آتش سوزی جنگلها سهم خوبی به این استان داده شود.

آمادگی دستگاههای عضو ستاد بحران برای آغاز فصل بارشها

معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد همچنین آمادگی دستگاههای اجرایی استان برای نیمه دوم سال و آغاز بارش ها را ضروری دانست.

نیک اقبالی گفت: لازم است با برنامه ریزی دقیق و مستمر و هماهنگی همه دستگاههای عضو ستاد بحران، تبعات ناشی از حوادث طبیعی را کاهش داد.

وی همچنین از حضور برخی دستگاهها در مانورهای بحران انتقاد کرد و اظهار داشت: باید در این مانورها خودمان را به صورت واقعی محک بزنیم.

نیک اقبال بیان داشت: در مانور ساعت صفر سال قبل چند دستگاه حضور نیافتند و بعد از اینکه مانور تمام شد برخی دستگاهها تماس گرفتند و می گفتند ما باید چه کار کنیم.

وی هدف از برگزاری مانورها را آمادگی دستگاهها برای مواجهه با حوادث عنوان کرد و اظهار داشت: باید با تمرین در این مانورها به هماهنگی برای مقابله با تبعات حوادث بپردازیم و دستگاهها باید حساسیت این موضوع را درک کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست برنامه های دستگاههای اجرایی استان در هفته مقابله با بلایای طبیعی بررسی شد.