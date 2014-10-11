موج بارش ها فردا از شما ل شرق کشور خارج می شود

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس نقشههای پیش یابی هواشناسی، امشب در سواحل دریای خزر، ارتفاعات شرقی البرز و برخی مناطق شمال شرق کشور ابرناکی، بارش باران گاهی با رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشود که بارشها در برخی مناطق استان گلستان، خراسان شمالی، شمال سمنان و شمال خراسان رضوی شدیدتر خواهد بود و بتدریج از اواخر وقت از سمت سواحل غربی خزر از مقدار ابرها کاسته میشود.
به گفته وی، از اوایل وقت روز یکشنبه بارشها در شمال شرق کشور ادامه داشته و بتدریج این موج از کشور خارج می شود.
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اظهار داشت: همچنین در دو روز آینده در شمال سیستان وبلوچستان و منطقه زابل در بعضی ساعات وزش باد شدید رخ خواهد داد.
وظیفه تصریح کرد: روز دوشنبه در برخی مناطق غرب، دامنههای مرکزی زاگرس و بتدریج در دامنههای جنوبی البرز و سپس روز سه شنبه در شمال شرق کشور افزایش ابر، وزش باد و بارش پراکنده گاهی با رعد و برق وزش باد رخ خواهد داد.
وی افزود: همچنین دردو روز آینده دربرخی نقاط شمال استان هرمزگان، ارتفاعات کرمان و وارتفاعات سیستان و بلوچستان افزایش ابر، وزش باد، رگبار و رعد و برق پراکنده رخ خواهد داد.
مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی یاد آور شد: فردا آسمان تهران کمی ابری دربعدازظهر نیمه ابری و در پارهای نقاط همراه با وزش باد خواهد بود. همچنین حداقل و حداکثر دما در این روز به 11 و 22 درجه سانتیگراد بالای صفر میرسد.
