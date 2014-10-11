۱۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۸:۳۲

موج بارش ها فردا از شما ل شرق کشور خارج می شود

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با بیان اینکه موج بارش های شما ل کشور فردا از شمال شرق خارج می شود گفت: از روز سه شنبه بارش های پراکنده در نواحی غربی و مرکزی خواهیم داشت.

احد وظیفه در گفت‌گو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، امشب در سواحل دریای خزر، ارتفاعات شرقی البرز و برخی مناطق شمال شرق کشور ابرناکی، بارش باران گاهی با رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود که بارش‌ها در برخی مناطق استان گلستان، خراسان شمالی، شمال سمنان و شمال خراسان رضوی شدیدتر خواهد بود و بتدریج از اواخر وقت از سمت سواحل غربی خزر از مقدار ابرها کاسته می‌شود.

به گفته وی، از اوایل وقت روز یکشنبه بارش‌ها در شمال شرق کشور ادامه داشته و بتدریج این موج از کشور خارج می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اظهار داشت: همچنین در دو روز آینده در شمال سیستان وبلوچستان و منطقه زابل در بعضی ساعات وزش باد شدید رخ خواهد داد.

وظیفه تصریح کرد: روز دوشنبه در برخی مناطق غرب، دامنه‌های مرکزی زاگرس و بتدریج در دامنه‌های جنوبی البرز و سپس روز سه شنبه در شمال شرق کشور افزایش ابر، وزش باد و بارش پراکنده گاهی با رعد و برق وزش باد رخ خواهد داد.

وی افزود: همچنین دردو روز آینده دربرخی نقاط شمال استان هرمزگان، ارتفاعات کرمان و وارتفاعات سیستان و بلوچستان افزایش ابر، وزش باد، رگبار و رعد و برق پراکنده رخ خواهد داد.

مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی یاد آور شد: فردا آسمان تهران  کمی ابری دربعدازظهر نیمه ابری و در پاره‌ای نقاط همراه با وزش باد  خواهد بود. همچنین حداقل و حداکثر دما در این روز به 11 و 22 درجه سانتی‌گراد بالای صفر می‌رسد.

