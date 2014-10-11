پرواز عسلویه در فرودگاه خرم آباد برقرار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار کیانی عصر شنبه در جمع خبرنگاران از برقراری پرواز خرم آباد - عسلویه طی مهرماه جاری خبر داد و اظهار داشت: این پرواز 22 یا 29 مهرماه امسال در فرودگاه خرم آباد برقرار خواهد شد.

وی افزود: پرواز خرم آباد به عسلویه در روزهای سه شنبه و توسط شرکت هواپیمایی تابان برگزار خواهد می شود.

مدیر فردگاه خرم آباد با اشاره به افزایش تعداد پروازهای هفتگی فرودگاه خرم آباد بیان داشت: هم اکنون تعداد پروازهای رفت و برگشت در هفته 24 پرواز است که توسط شرکت های هواپیمایی ماهان و تابان انجام می گیرد.

کیانی از پیگیری پرواز جدید تهران - خرم آباد در فرودگاه خرم آباد خبر داد و گفت: این پرواز بعدازظهرهای دوشنبه و توسط شرکت ماهان ابرقرار می شود.

وی با اشاره به افزایش 143 درصدی تعداد مسافران فرودگاه خرم آباد طی شش ماه اول 93 نسبت به سال گذشته عنوان کرد: در شش ماه اول امسال43 هزار و 610 مسافر از طریق فرودگاه خرم آباد جابجا شدند.