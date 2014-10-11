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۱۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۸:۳۹

بان کی مون وارد لیبی شد

بان کی مون وارد لیبی شد

منابع لیبیایی از ورود دبیر کل سازمان ملل به این کشور برای مشارکت در دور دوم گفتگو میان طرفهای درگیر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز، منابع لیبیایی از ورود بان کی مون دبیر کل سازمان ملل به طرابلس پایتخت لیبی خبر دادند.

این اولین بار است که بان کی مون از لیبی دیدن می کند. وی روز گذشته در تونس راه حل مشکل لیبی را گفتگو میان طرفهای درگیری برای دستیابی به راه حل پایدار دانست.

وی قرار است در دور دوم گفتگوهای ملی میان طرفهای درگیر در لیبی مشارکت کند.

همزمان عیسی العریبی عضو مجلس نمایندگان لیبی از بررسی موضوع انتقال بانک مرکزی لیبی و نیز تصمیمات دیگری در این زمینه خبر داد.

از سوی دیگر منابع لیبیایی به تسلط ارتش لیبی بر شهر ککله در منطقه جبل غربی در این کشور اشاره کردند.

کد مطلب 2387477

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