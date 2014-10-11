کتابخانه گویا استعدادهای نهفته نونهالان نابینا و کم بینا شکوفا می ‌کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر جمالی ظهر امروز در آیین افتتاح کتابخانه گویای اهواز اظهار کرد: ۱۹ تا ۲۵ مهر ماه به نام هفته نابینایان نامگذاری شده و این هفته با افتتاح کتابخانه گویای اهواز برای نابینایان و کم بینایان آغاز شده است.



وی ادامه داد: امید داریم در سالهای آینده خدمات ارزنده ای در بخش فرهنگ، اشتغال، حرفه آموزی و مناسب سازی که دغدغه اصلی نابینایان است قدمهای ارزنده ای برداریم، این شعاری است که امسال در نظر گرفتیم پیش روی خود قرار دهیم تا بتوانیم مسائل و مشکلات عمده نابینایان کشور را که فرهنگ، اشتغال پایدار و مناسب سازی است را در دستور کار خود قرار دهیم.



رئیس انجمن نابینایان کشور مسئولان دولتی را به کمک این انجمن طلبید و عنوان کرد: کتاب و کتابخوانی از ابزارهای موثری است که انسانها را به تعالی و کمال می رساند و این مسئله همه افراد از جمله نابینایان و کم بینایان را نیز در برمی گیرد و اهمیت کتابخوانی را همین بس که خداوند متعال به پیامبر اعظم فرمود «اقراء» که نشان از توجه خاص به کتابخوانی دارد.



وی بیان کرد: در طی دو سال گذشته انجمن نابینایان کشور با همکاری شرکت سامسونگ بر اساس مسئولیتها و فعالیتهای اجتماعی این شرکت و با همکاری سازمان بهزیستی نسبت به راه اندازی و تجهیز کتابخانه برای افراد و کودکان نابینا و کم بینا اقدام کرده است که امروز نهمین کتابخانه گویا در اهواز راه اندازی شده است.



جمالی عنوان کرد: نابینایان از طریق کتابهای خط بریل و همچنین شنیداری می توانند نسبت به دریافت منابع و یا اطلاعات مورد نیاز دسترسی پیدا کنند که راه اندازی این کتابخانه از طریق بهره گیری از تجهیزات شنیداری کمک شایانی به یادگیری و مطالعه آنها خواهد داشت.



وی افزود: این انجمن تاکنون در راستای فعالیتهای آموزشی و راه اندازی کتابخانه های گویا در شهر‌هایی از جمله ارومیه، بندرعباس، کاشان، زنجان، سنندج، ارسنجان، زاهدان و گرگان اقدام کرده است.



رئیس انجمن نابینایان کشور تصریح کرد: دسترسی به این کتابخانه ها کیفیت آموزشی کودکان نابینا و کم بینا را بهبود می‌بخشد و امکاناتی برابر برای رشد و پرورش توانایی‌ها و استعدادهای این قشر از جامعه مهیا می کند و شکوفایی و پویایی استعدادهای نهفته نونهالان نابینا و کم بینا باشد و پنجره ای به سوی روشنایی و رسیدن به کمال برای آنها بگشاید.