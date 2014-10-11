30 هزار عمل جراحی در بیمارستانهای دولتی لرستان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش بیرانوند عصر شنبه در جمع خبرنگاران گزارشی از وضعیت بیمارستان های سطح استان طی شش ماه اول امسال ارائه کرد و اظهار داشت: تعداد بیماران بستری در بیمارستان های دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان طی شش ماه گذشته 71 هزار نفر بوده و 30 هزار و 600 عمل جراحی در این بیمارستان ها صورت گرفته است.

وی تعداد زایمان های طبیعی رایگان در بیمارستان های دولتی استان را شش هزار و 200 مورد برشمرد و افزود: تعداد افرادی که طی شش ماهه گذشته اقدام به سزارین کرده اند چهار هزار و 200 نفر بوده است که تعداد زایمان های طبیعی نسبت به سزارین ها بیشتر شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: با شروع طرح تحول سلامت زایمان های طبیعی در لرستان 25 درصد افزایش یافته است.

بیرانوند بیان داشت: تعداد خدمات بستری پاراکیلینیک شامل رادیولوژی و آزمایشگاه در بیمارستان های استان حدود 580 هزار مورد بود و تعداد ویزیت درمانگاه های تخصصی 261 هزار ویزیت بوده است.

وی از اضافه شدن 70 متخصص در درمانگاه های تخصصی استان خبر داد و عنوان کرد: همچنین پنج نیروی فوق تخصص در درمانگاه های استان مشغول به کار شده اند که تمام این متخصصین که در درمانگاه های تخصصی مشغول به کار خواهند شد حق دایر کردن مطب را ندارند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعداد مراجعین اورژانس طی شش ماه اخیر را 400 هزار نفر برشمرد و گفت: تعداد فوت در هر هزار نفر طی شش ماه گذشته دو نفر بوده که نسبت به متوسط کشوری پایین است ولی این امر نشان دهنده بهتر بودن وضعیت بهداشت لرستان نسبت به استان های دیگر نیست.

