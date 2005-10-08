درخشش كاتاروهاي ايران دررقابت هاي كاراته بين المللي تركيه

به گزارش خبرنگار" مهر" به اين دوره ازمسابقات300 كاراته كا ازكشورهاي تركيه ، گرجستان ، ايران ، آذربايجان ، قطر و سوييس درسالن باغچلارشهراستانبول روزجمعه آغازشد.

دراولين روزمسابقات كاتا در رده هاي مختلف برگزارشد دررده جوانان و كاتاي انفرادي نماينده تركيه قهرمان شد. فريد حقي از ايران درجاي دوم ايستاد و عليرضا مهرداني به همراه ديگ رنماينده تركيه به طورمشترك سوم شدند.

دررده اميدعادل دليران ازايران طلا گرفت ، رضا باتواني به مدال نقره دست يافت و سيدرضا سيدي و مسيح جيت سازبه مدال برنزمشترك دست يافتند. دركميته تيمي تيم هاي ايران الف ، تركيه الف ، ايران ب و تركيه ب درمكانهاي اول تا سوم قرار گرفتند.

دررده پيشكسوتان پس ازنمايندگان تركيه و گرجستان كابوس معيدي سوم شد اين مسابقات امروزدركوميته انفرادي جوانان دنبال مي شود.