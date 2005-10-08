درخشش كاتاروهاي ايران دررقابت هاي كاراته بين المللي تركيه

به گزارش خبرنگار" مهر" به اين دوره ازمسابقات300 كاراته كا ازكشورهاي تركيه ، گرجستان ، ايران ، آذربايجان ، قطر و سوييس درسالن باغچلارشهراستانبول روزجمعه آغازشد.
دراولين روزمسابقات كاتا در رده هاي مختلف برگزارشد دررده جوانان و كاتاي انفرادي نماينده تركيه قهرمان شد. فريد حقي از ايران درجاي دوم ايستاد و عليرضا مهرداني به همراه ديگ رنماينده تركيه به طورمشترك سوم شدند.
دررده اميدعادل دليران ازايران طلا گرفت ، رضا باتواني به مدال نقره دست يافت و سيدرضا سيدي و مسيح جيت سازبه مدال برنزمشترك دست يافتند. دركميته تيمي تيم هاي ايران الف ، تركيه الف ، ايران ب و تركيه ب درمكانهاي اول تا سوم قرار گرفتند.
دررده پيشكسوتان پس ازنمايندگان تركيه و گرجستان كابوس معيدي سوم شد اين مسابقات امروزدركوميته انفرادي جوانان دنبال مي شود.
رقابت هاي بين المللي كاراته تركيه كه با حضور 300كاراته كا آغاز شده است با درخشش نمايندگان ايران پيگيري شد.
به گزارش خبرنگار" مهر" به اين دوره ازمسابقات300 كاراته كا ازكشورهاي تركيه ، گرجستان ، ايران ، آذربايجان ، قطر و سوييس درسالن باغچلارشهراستانبول روزجمعه آغازشد.
نظر شما