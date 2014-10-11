مدال طلای لیگ پومسه کشور به تکواندوکار قمی رسید

هاشم آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دور سوم از مسابقات لیگ دسته اول پومسه باشگاه های کشور عصر شنبه در 2 بخش تیمی و انفرادی در خانه تکواندو برگزار شد و تیم هیئت تکواندوی قم در این مسابقات شرکت کرد.

وی گفت: در این مسابقات از هفته پنجم و ششم ، تیم تکواندوی استان قم که با ترکیب برترین‌های خود روی شیاپ چانگ رفت و همان طور که پیش بینی می شد مدال طلای باارزشی در رده سنی 18 تا 30 سال برای قم به دست آمد.

دبیر هیئت تکواندوی قم افزود: پومسه کار طلایی تیم هیئت تکواندوی قم جلال قربانپور بود که همانند هفته های گذشته باز هم در این مسابقات درخشید و عنوان برترین پومسه کار رده سنی 18 تا 30 سال را به خود اختصاص داد تا نشان دهد در این بازه سنی رقیبی ندارد.

آقایی ابراز داشت: پومسه کار طلایی قم با کسب امتیاز بیشتر نسبت به کامیاب صادقی از باشگاه راهیان تهران، محسن اصغری از هیئت تکواندوی سمنان و علیرضا رستمی از باشگاه راهیان تهران مدال طلای این مسابقات را بر گردن آویخت تا تکواندوی قم را به افتخاری قابل توجه برساند.

وی بیان کرد: علاوه بر جلال قربانپور دیگر نماینده پومسه تکواندوی قم در این رقابت ها درخشید و به یک مدال برنز در رده سنی 41 تا 50 سال رسید تا دومین و آخرین مدال پومسه کاران قمی به دست آمید.

دبیر هیئت تکواندوی قم عنوان کرد: عباس رفیعی از تیم هیئت تکواندوی قم در رده بندی امتیازات رده سنی 41 تا 50 سال پایین تر از سعید خانیان از شهرداری نجف آباد و رضا فرجی از هیئت تکواندوی آذربایجان شرقی ایستاد و به صورت مشترک با کیهان اکبری از شرکت ملی حفاری ایران به مدال برنز دست یافت.

آقایی خاطرنشان کرد: پومسه قم در بخش بانوان نیز نماینده ای مدال آور دارد و کبری سخایی وطن تکواندوکار بانوی قمی چندی قبل در رده سنی 31 تا 40 سال لیگ بر‌تر پومسه بانوان، تنها مدال تیم تکواندوی قم را از آن خود کرد.