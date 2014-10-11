مدال طلای لیگ پومسه کشور به تکواندوکار قمی رسید

هاشم آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دور سوم از مسابقات لیگ دسته اول پومسه باشگاه های کشور عصر شنبه در 2 بخش تیمی و انفرادی در خانه تکواندو برگزار شد و تیم هیئت تکواندوی قم در این مسابقات شرکت کرد.
وی گفت: در این مسابقات از هفته پنجم و ششم ، تیم تکواندوی استان قم که با ترکیب برترینهای خود روی شیاپ چانگ رفت و همان طور که پیش بینی می شد مدال طلای باارزشی در رده سنی 18 تا 30 سال برای قم به دست آمد.
دبیر هیئت تکواندوی قم افزود: پومسه کار طلایی تیم هیئت تکواندوی قم جلال قربانپور بود که همانند هفته های گذشته باز هم در این مسابقات درخشید و عنوان برترین پومسه کار رده سنی 18 تا 30 سال را به خود اختصاص داد تا نشان دهد در این بازه سنی رقیبی ندارد.
آقایی ابراز داشت: پومسه کار طلایی قم با کسب امتیاز بیشتر نسبت به کامیاب صادقی از باشگاه راهیان تهران، محسن اصغری از هیئت تکواندوی سمنان و علیرضا رستمی از باشگاه راهیان تهران مدال طلای این مسابقات را بر گردن آویخت تا تکواندوی قم را به افتخاری قابل توجه برساند.
وی بیان کرد: علاوه بر جلال قربانپور دیگر نماینده پومسه تکواندوی قم در این رقابت ها درخشید و به یک مدال برنز در رده سنی 41 تا 50 سال رسید تا دومین و آخرین مدال پومسه کاران قمی به دست آمید.
دبیر هیئت تکواندوی قم عنوان کرد: عباس رفیعی از تیم هیئت تکواندوی قم در رده بندی امتیازات رده سنی 41 تا 50 سال پایین تر از سعید خانیان از شهرداری نجف آباد و رضا فرجی از هیئت تکواندوی آذربایجان شرقی ایستاد و به صورت مشترک با کیهان اکبری از شرکت ملی حفاری ایران به مدال برنز دست یافت.
آقایی خاطرنشان کرد: پومسه قم در بخش بانوان نیز نماینده ای مدال آور دارد و کبری سخایی وطن تکواندوکار بانوی قمی چندی قبل در رده سنی 31 تا 40 سال لیگ برتر پومسه بانوان، تنها مدال تیم تکواندوی قم را از آن خود کرد.
نظر شما