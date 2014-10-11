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۱۹ مهر ۱۳۹۳، ۲۱:۱۴

حریرچی:

بیمارستان جدید آیت الله کاشانی جیرفت احداث می شود/ تجهیز و ساخت 159 خانه بهداشت روستایی در جنوب کرمان

بیمارستان جدید آیت الله کاشانی جیرفت احداث می شود/ تجهیز و ساخت 159 خانه بهداشت روستایی در جنوب کرمان

جیرفت - خبرگزاری مهر: قائم مقام وزیر بهداشت از احداث بیمارستان جدید آیت الله کاشانی جیرفت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حریرچی عصر شنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان های جیرفت در جمع خبرنگاران با اشاره به نگاه ویژه دولت تدبیر و امید به حوزه سلامت گفت: 159 خانه بهداشت روستایی تا دهه فجر یا پایان سال جاری در جنوب استان کرمان و تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ساخته و تجهیز می شود.

معاون توسعه مدیریت وزارت بهداشت گفت: با این اقدام پوشش منطقه از لحاظ خانه های بهداشتی و روستایی تکمیل می شود.

وی در خصوص بیمارستان آیت الله کاشانی جیرفت گفت: این بیمارستان از نظر تعداد زایمان جز 10 بیمارستان اول کشور بوده و خدمات مناسبی را ارائه می کند.

قائم مقام وزیر بهداشت به عمر 50 ساله بیمارستان آیت الله کاشانی اشاره و تصریح کرد: اقدامات عاجلی که تاکنون برای این بیمارستان صورت گرفته است در زمینه اصلاح وضعیت هتلینگ و سیستم های بهداشتی بوده است.

وی از الحاق یک زایشگاه جدید با ظرفیت محدود 15 الی 20 تخت به بیمارستان گفته شده خبر داد و اذعان داشت: همچنین باید وضعیت درمانگاه این بیمارستان اصلاح شود.

حریرچی یادآور شد: اقدام اصلی برای بیمارستان آیت الله کاشانی تاسیس بیمارستان جدید است که پروژه عمرانی آن پیش بینی شده است.

معاون توسعه مدیریت وزارت بهداشت گفت: نقشه ها و محل بیمارستان تقریبا مشخص شده و امیدواریم با جذب اعتبارات آغاز به کار کند.

 

کد مطلب 2387515

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