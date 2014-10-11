به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، "نعیم العبودی" سخنگوی دفتر سیاسی گردانهای "اهل الحق" در اظهاراتی با هشدار به آمریکا و هم پیمانانش درباره اشغال مجدد عراق به بهانه مبارزه علیه داعش، افزود: از دولت عراق تقاضا داریم نقش واقعی خود را در برقراری امنیت در کشور ایفا نماید.

وی افزود: آمریکا طی روزهای اخیر تلاشهای بسیاری برای مشروعیت بخشیدن به بازگشت مجدد نظامیانش به خاک عراق داشته و تلاش کرده با ناکارآمد جلوه دادن حملات هوایی علیه داعش، لزوم اعزام نیروهای زمینی به عراق را مطرح کند.

العبودی با انتقاد از مواضع برخی طرف‎های سیاسی که تلاش دارند اشغال مجدد عراق توسط نظامیان آمریکایی پس از عقب نشینی ذلت بار آنها را توجیه کنند، افزود: آنها نقش آفرینی قهرمانانه نیروهای ارتش عراق با حمایت مقاومت اسلامی و نیروهای مردمی را فراموش کرده اند.

سخنگوی دفتر سیاسی گردانهای "اهل الحق" با نامگذاری این طیف سیاسی با عنوان "سیاستمداران داعشی" افزود: آنها پس از فراهم کردن مقدمات برای قدرت گرفتن داعش در برخی مناطق عراق، طرح تجزیه این کشور را با ورود نظامیان آمریکایی، در دستور کار خود قرار داده اند.

وی افزود: این طیف سیاسی، همان کسانی هستند که چند ماه پیش با اشاره به عدم حضور داعش در برخی مناطق، خواستار عقب نشینی ارتش عراق از این نقاط شده بودند.