بالگردها در جستجوی لاشه هواپیمای ناجا/ خبری از سرنوشت سرنشینان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، یک فروند هواپیمای نیروی انتظامی شامگاه شنبه با تعداد 7 سرنشین که از تهران عازم استان سیستان و بلوچستان بود به دلایل نامعلوم به یکباره از صفحه رادار حذف شد.

نیروهای امدادی و امنیتی سیستان و بلوچستان از شب گذشته تلاش وسیعی را برای پیدا کردن لاشه این هواپیما در دستور کار قرار دادند که به دلیل وجود ارتفاعات صعب العبور و عدم راه دسترسی در منطقه و همچنین تاریکی شب این تلاش ها بی نتیجه ماند.

جدی‌ترین مشاهدات در این زمینه مربوط به برخی نشانه‌های رویت شده از سوی بالگردها در منطقه چولی است که هنوز به صورت زمینی بررسی و تأیید نشده‌است.

فرماندار زاهدان ساعتی قبل در همین رابطه در گفتگو با مهر بیان داشت: از ساعت 6 صبح امروز تلاش مجدد برای یافتن لاشه این هواپیما در ارتفاعات نصرت‌آباد زاهدان آغاز شده است.

عباسعلی ارجمندی ابراز داشت: تعداد پنج فروند بالگرد از صبح امروز عملیات جستجو و نجات را برای پیدا کردن بقایای این هواپیما در منطقه آغاز کرده اند.

وی ادامه داد: در همین رابطه مردم محلی این منطقه از نور ناشی از انفجار یک شی در شب گذشته در این منطقه خبر داده و در حال حاضر برای یافتن بقایای لاشه این هواپیما در جستجو هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، تا لحظه مخابره این خبر تلاش نیروهای امدادی و تیم‌های نجات برای یافتن لاشه این هواپیما بی‌نتیجه بوده و از وضعیت سرنشینان این پرواز خبری در دست نیست.