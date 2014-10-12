ظرفیت های جدید کنکور ارشد امروز اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ظرفيت های جدید برای پذيرش رشتهمحلهای آزمون كارشناسي ارشد سال 93 از امروز یکشنبه 20 مهرماه اعلام می شود و داوطلبان تا 27 مهرماه می توانند این ظرفیت های جدید را انتخاب کنند.
در کنار ظرفيت پذيرش رشتهمحلهاي جديد، تكميل ظرفيت برخي از كد رشته محلهاي تحصيلي آزمون كارشناسي ارشد سال جاری هم امروز اعلام می شود.
شرط شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت شرکت داوطلبان در آزمون است.
به گزارش مهر، ظرفيت جديد برخي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و همچنين تكميل ظرفيت براي برخي از كدرشته محلهاي تحصيلي آزمون مذكور در پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش درج خواهد شد.
داوطلبانی که در آزمون کارشناسی ارشد 93 ثبتنام و شركت کرده اند، ميتوانند بر اساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشتههاي تحصيلي (شماره 2) آزمون فوق و همچنين مندرجات اطلاعيه مذكور از تاريخ 20 تا 27 مهرماه با مراجعه به پايگاه اطلاعرساني اين سازمان نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.
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