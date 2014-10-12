روزانه 720 متر مکعب آب برای عشایر استان ایلام توزیع می شود

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عشایر استان ایلام بیش از 9 هزار خانوار و جمعیت 80 هزار نفری هستند که سالانه نقش بسیار مهمی در تامین نیازهای اصلی جامعه به خصوص در بخش فرآوده های دامی تامین می کنند.

وی بیان داشت: یکی از مباحث اصلی که در سالهای اخیر به دلیل خشکسالی های پی در پی عشایر با آن مواجه شدند، بحث آب بوده که در حال حاضر آبرسانی سیار بین تمامی عشایر استان صورت می گیرد.

این مسئول بیان داشت: روزانه به طور میانگین 720 مترمکعب آب بین عشایر توزیع می شود که این میزان در فصل تابستان بیشتر نیز بوده است.

سلیمی بیان داشت: عشایر استان ایلام به عنوان یک قشر تولیدکننده شیر، گوشت قرمز، پشم، روغن حیوانی و..نیازمند خدمات رسانی و توجه ویژه مسئولان ارشد کشوری و استانی هستند.

وی بیان داشت: قشر عشایر دارای مشکلات خاص خود است و مسئولان باید در زمین آبرسانی و جاده سازی و دیگر خدمات به اداره امور عشایری استان کمک کنند تا این قشر همچنان به تولیدات خود ادامه دهد.

مدیر کل امور عشایری استان ایلام گفت: عشایر استان ایلام از طریق فروش محصولات خود درآمد کسب می کنند.