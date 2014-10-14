کتاب «معرفت‏ شناسی از ديدگاه برخى از فلاسفه اسلامى و غربى» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معرفت شناسى از مباحث بسيار پيچيده در فلسفه است كه دستيابى به تبيينى رسا از آن مشكل است. البته انديشه وران بزرگ نظريات متعددى را درباره معرفت ارائه كرده اند كه گره گشاى بسيارى از مباحث معرفت است.
كتاب حاضر، نظريات فلاسفه قديم و معاصر اسلامى را مورد مطالعه قرار داده و ديدگاههاى فلاسفه مسلمان را با نظرگاههاى فلاسفه غربى مقايسه كرده و آنها را مورد نقد و بررسى قرار داده است.
تعريف شناخت، ريشه هاى اصلى شناخت، علم حصولى، گرايش پوزيتيويسم يا اصالت حس، ابزار شناخت، ارزش شناخت از عناوين كتاب به شمار مى آيد.
کتاب«معرفت شناسی از ديدگاه برخى از فلاسفه اسلامى و غربى» نوشته حجت الاسلام دکتر سیدحسین ابراهیمیان در 256 صفحه و به قیمت 12000 تومان توسط بوستان کتاب منتشر شد.
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