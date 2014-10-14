کتاب «معرفت‏ شناسی از ديدگاه برخى از فلاسفه اسلامى و غربى» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معرفت ‏شناسى از مباحث بسيار پيچيده در فلسفه است كه دستيابى به تبيينى رسا از آن مشكل است. البته انديشه ‏وران بزرگ نظريات متعددى را درباره معرفت ارائه كرده‏ اند كه گره ‏گشاى بسيارى از مباحث معرفت است.

كتاب حاضر، نظريات فلاسفه قديم و معاصر اسلامى را مورد مطالعه قرار داده و ديدگاه‏هاى فلاسفه مسلمان را با نظرگاه‏هاى فلاسفه غربى مقايسه كرده و آنها را مورد نقد و بررسى قرار داده است.

تعريف شناخت، ريشه‏ هاى اصلى شناخت، علم حصولى، گرايش پوزيتيويسم يا اصالت حس، ابزار شناخت، ارزش شناخت از عناوين كتاب به‏ شمار مى ‏آيد.

کتاب«معرفت‏ شناسی از ديدگاه برخى از فلاسفه اسلامى و غربى» نوشته حجت الاسلام دکتر سیدحسین ابراهیمیان در 256 صفحه و به قیمت 12000 تومان توسط بوستان کتاب منتشر شد.











