اقتدار و امنیت امروز ايران مرهون خون شهدای سرباز نیروهای مسلح است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ امیر حاتمی جانشين وزير دفاع با حضور در پادگان شهدای جوادنیای وزارت دفاع ‌در صبحگاه عمومي اين مركز ‌آموزشي حضور يافت و طي سخناني با ‌تبریک دهه ولایت و گرامیداشت یاد و خاطره ‌شهدای انقلاب اسلامی به ويژه ‌شهدای ‌‌سرباز نيروهاي مسلح اظهار داشت: عید ولایت، عیدالله اکبر و بزرگ‌ترین و ارزشمند‌ترین عید اسلامی است چرا كه پیامبر اکرم(ص) در روز عید غدیر بحث حکومت، امامت و جانشینی امت اسلامي را براي ‌‌مسلمانان تبيين و موضوع امامت را براساس آيات شريفه قرآن كريم ابلاغ و راهنمای آینده امت اسلامي را تعیین کردند.

وی با بیان اینکه نیروهای وظیفه نقش بسیار بزرگ و برجسته‌ای ‌در دوران دفاع مقدس و پس از آن در حفظ و حراست از حدود و ثغور ايران اسلامي و ايجاد نظم و امنيت ایفا کردند، گفت: بیش از 5/2 میلیون نفر در كسو‌ت سربازی در دفاع مقدس حضور جانانه داشتند و ‌اقتدار و امنیت امروز ايران اسلامي ‌مرهون خون پاك و مطهر شهدای سرباز نیروهای مسلح و فرماندهان شهيدي است كه با لبيك به نداي امام و مقتدايشان چون كوهي استوار در برابر تجاوز رژيم بعثي عراق و همپيمانانش ايستادند تا براي هميشه تاريخ سربلند و سرافراز بمانند.



جانشين وزير دفاع به جايگاه و مسئوليت خطير ‌سربازي در نظام ‌اسلا‌مي ‌‌اشاره كرد و افزود: همان گونه كه فرمانده معظم كل قوا امام خامنه‌اي فرمودند خدمت وظيفه عمومي خدمت واقعا مقدسي است كه در جنگ و صلح در صف اول نيازهاي ملت و كشور قرار دارد و همه خانواده‌ها ‌و آحاد جوانان بايد اهميت آن را درك كنند و با شوق و علاقه به آن بشتابند. بنا بر اين سخن حكيمانه، ‌دوران خدمت مقدس سربازي با توجه به موقعيت حساس ‌و استراتژيك كشورمان ‌در سطح منطقه و جهان و با توجه به دشمني ريشه‌دار استكبار جهاني با آرمان‌هاي والاي انقلاب اسلا‌مي از اهميت و ارزش خاصي برخوردار است كه بارها مورد تاكيد و سفارش ولي امر مسلمين قرار گرفته است.

امير ‌سرتيپ حاتمي با اشاره به دوران ‌خدمت سربازی و نیز خصوصیات این دوران‌ بیان کرد:‌ این دوره، زمان بسيار مناسبی برای خودسازی‌ و به ظهور رساندن توانايي‌ها و قابليت‌ها‌ي دوران جواني است كه سربازان ‌بايستي‌ با رعایت قوانین و مقررات اجتماعی، الگويي براي ساير آحاد جامعه ‌ باشند.‌

وی با اشاره به اینکه انسان طی چند مرحله از زندگي اجتماعي خود ‌دوستی‌های ماندگار و خاطرات شيريني را كسب مي‌كند‌، خاطرنشان كرد: در دوران دبستان، دبیرستان، دانشگاه جوان دوستان خوب و دوستی‌های ماندگاری پیدا می‌کند اما خاطرات دوران پر فراز و نشيب سربازی بیشتر از این دوره‌ها به یاد ماندنی و دوستی‌های این دوران ماندگارتر است چرا که در دو سال خدمت‌ سربازي، جوانان دوره جديدي از زندگي پر‌مسئوليت و سرنوشت‌ساز سربازي را با پوشيدن لباس جهاد در دفاع‌ از ‌‌عزت و شرف كشورش تجربه مي‌كنند.‌

جانشين وزير دفاع در پايان سخنان خود به سربازان توصیه کرد‌ خدمت مقدس سربازی را به دوران خودسازی و تزكيه نفس و دوره تلاش براي خودبا‌وري و خوداتكايي تبدیل کرده‌ و از فرصت به دست آمده براي ارتقاي بصيرت، دانش علمی، دینی و مذهبی خود بهره ببرند.