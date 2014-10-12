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۲۰ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۴۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

سیستم‌های گرمایشی جدید در مدارس خراسان رضوی راه اندازی می‌شود

سیستم‌های گرمایشی جدید در مدارس خراسان رضوی راه اندازی می‌شود

مشهد- خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: بخاری‌های نفتی و نسل قدیم از مدارس خراسان رضوی جمع‌آوری می‌شود و به جای آن، از نسل جدید تجهیزات گرمایشی در کلاس‌های درس دانش آموزان استفاده خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی در گفتگو با مهر از آمادگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی برای آغاز فصل سرما خبر داد و گفت: بخاری‌های چکه‌ای نفتی و نسل قدیم از مدارس خراسان رضوی جمع آوری می شود و به جای آن از نسل جدید تجهیزات گرمایشی در کلاس های درس دانش آموزان استفاده خواهیم کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: از سال گذشته در ارتباط با سیستم گرمایشی و حرارتی مدارس خراسان رضوی، اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته که این اقدامات امسال نیز با جدیت ادامه خواهد داشت و یکی از گام‌های برداشته شده این اداره کل در این خصوص، ایجاد و راه‌اندازی بخاری‌های جدید در کلاس‌های درس بوده است.

وی ادامه داد: ما بخاری‌های چکه‌ای نفتی را از کلاس‌های درس خارج کردیم و با سیستم حرارتی به روزتر و مناسب‌تر که در برخی از مدارس به صورت تابشی در بعضی از نقاط به صورت شوفاژ و در نیز بعضی از کلاس‌ها نیز به صورت کنترل‌های مرکزی عمل خواهند کرد، سعی داریم زمستانی گرم و بدون حادثه برای دانش آموزان استان پشت سر بگذاریم.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: همانطور که خانواده‌های روستایی که سیستم گرمایشی مناسبی ندارد، ما هم نمی‌توانیم ادعا کنیم که صد درصد سیستم گرمایشی ما نوین و استاندارد است و دچار اشکال نیست اما نهایت سعی خود را کردیم که تجهیزات گرمایشی مناسب را تهیه و امسال سال بدون حادثه داشته باشیم.

آب، برق و گاز مدارس به علت بدهی قطع نمی شود

وی همچنین در خصوص بدهی های مدارس به شرکت های خدماتی آب برق گاز و تلفن اشاره کرد و گفت: طبق دستور استاندار محترم خراسان رضوی، هیچ شرکت خدمات رسانی حق قطع کردن امتیازات آب، برق، گاز و تلفن مدارس را ندارد.

وی ادامه داد: در تابستان امسال این مسئله و مشکل مطرح شد و براساس جلسه ای که در شورای تامین آموزش و پرورش برگزار کردیم، استاندار خراسان رضوی دستور داد تا هیچ شرکتی آب و گاز و تلفن مدارس را قطع نکنند و اگر مشکلی در این خصوص وجود داشت، از طریق مراجع قانونی در صدد حل آن برآیند.

کد مطلب 2387738

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