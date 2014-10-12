به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی در گفتگو با مهر از آمادگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی برای آغاز فصل سرما خبر داد و گفت: بخاری‌های چکه‌ای نفتی و نسل قدیم از مدارس خراسان رضوی جمع آوری می شود و به جای آن از نسل جدید تجهیزات گرمایشی در کلاس های درس دانش آموزان استفاده خواهیم کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: از سال گذشته در ارتباط با سیستم گرمایشی و حرارتی مدارس خراسان رضوی، اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته که این اقدامات امسال نیز با جدیت ادامه خواهد داشت و یکی از گام‌های برداشته شده این اداره کل در این خصوص، ایجاد و راه‌اندازی بخاری‌های جدید در کلاس‌های درس بوده است.

وی ادامه داد: ما بخاری‌های چکه‌ای نفتی را از کلاس‌های درس خارج کردیم و با سیستم حرارتی به روزتر و مناسب‌تر که در برخی از مدارس به صورت تابشی در بعضی از نقاط به صورت شوفاژ و در نیز بعضی از کلاس‌ها نیز به صورت کنترل‌های مرکزی عمل خواهند کرد، سعی داریم زمستانی گرم و بدون حادثه برای دانش آموزان استان پشت سر بگذاریم.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: همانطور که خانواده‌های روستایی که سیستم گرمایشی مناسبی ندارد، ما هم نمی‌توانیم ادعا کنیم که صد درصد سیستم گرمایشی ما نوین و استاندارد است و دچار اشکال نیست اما نهایت سعی خود را کردیم که تجهیزات گرمایشی مناسب را تهیه و امسال سال بدون حادثه داشته باشیم.

آب، برق و گاز مدارس به علت بدهی قطع نمی شود

وی همچنین در خصوص بدهی های مدارس به شرکت های خدماتی آب برق گاز و تلفن اشاره کرد و گفت: طبق دستور استاندار محترم خراسان رضوی، هیچ شرکت خدمات رسانی حق قطع کردن امتیازات آب، برق، گاز و تلفن مدارس را ندارد.

وی ادامه داد: در تابستان امسال این مسئله و مشکل مطرح شد و براساس جلسه ای که در شورای تامین آموزش و پرورش برگزار کردیم، استاندار خراسان رضوی دستور داد تا هیچ شرکتی آب و گاز و تلفن مدارس را قطع نکنند و اگر مشکلی در این خصوص وجود داشت، از طریق مراجع قانونی در صدد حل آن برآیند.