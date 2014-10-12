نخستین جشنواره کتاب سال محیط زیست برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد درویش اظهار داشت : با توجه به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست و فعالان این عرصه ، نقش برجسته ای در تولید و ترویج کتاب، به ویژه کتاب های تخصصی داشته اند این سازمان در نظر دارد همزمان با بیست و دومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ 24 لغایت 30 آبان ماه سال جاری با هدف توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی برگزار می شود؛ از تلاش‌های ماندگار چهره‌های ممتاز عرصه‌ی قلم، نشر و اندیشه در حوزه محیط زیست و همچنین تمامی مؤلفان، مترجمان، تدوینگران، سردبیران نشریات محیط زیستی و ناشران این حوزه قدردانی کند.

رییس نخستین جشنواره کتاب سال محیط زیست با اعلام برنامه های دفتر آموزش و مشارکت مردمی در این هفته افزود: برگزاری جلسات نقد کتاب های محیط زیستی، برگزاری نمایشگاه کتاب و آثار محیط زیستی و ایجاد غرفه نمایشگاهی از مهمترین این برنامه ها است.

به گفته وی، ارزیابی و انتخاب بهترین ها در زمینه آثار محیط زیستی در چهارحوزه: کتاب های تخصصی، کتاب های کودک و نوجوان، ناشران و نشریات (سالنامه، فصلنامه، ماهنامه) از دیگر اقدامات در این هفته است.

درویش تصریح کرد: دعوت از پدیدآوران برگزیده جشنواره برای سخنرانی در جشنواره و شرکت در جلسه نقد و بررسی آثارشان و اهداء جوایز و تندیس به نفرات برتر هر حوزه از دیگر اقدامات است.