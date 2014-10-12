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۲۰ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۴۸

نخستین جشنواره کتاب سال محیط زیست برگزار می شود

نخستین جشنواره کتاب سال محیط زیست برگزار می شود

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست از برگزاری نخستین جشنواره کتاب سال محیط زیستی در هفته پایانی آبان ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد درویش اظهار داشت : با توجه به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست و فعالان  این عرصه ، نقش برجسته ای در تولید و ترویج کتاب، به ویژه کتاب های تخصصی داشته اند این سازمان در نظر دارد همزمان با بیست و دومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ 24 لغایت 30 آبان ماه سال جاری  با هدف توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی برگزار می شود؛ از تلاش‌های ماندگار چهره‌های ممتاز عرصه‌ی قلم، نشر و اندیشه در حوزه محیط زیست و همچنین تمامی مؤلفان، مترجمان، تدوینگران، سردبیران نشریات محیط زیستی و ناشران این حوزه قدردانی کند.

 رییس نخستین جشنواره کتاب سال محیط زیست با اعلام برنامه های دفتر آموزش و مشارکت مردمی در این هفته افزود: برگزاری جلسات نقد کتاب های محیط زیستی، برگزاری نمایشگاه کتاب و آثار محیط زیستی و ایجاد غرفه نمایشگاهی از مهمترین این برنامه ها است.

به گفته وی، ارزیابی و انتخاب بهترین ها در زمینه آثار محیط زیستی در چهارحوزه: کتاب های تخصصی، کتاب های کودک و نوجوان، ناشران و نشریات (سالنامه، فصلنامه، ماهنامه) از دیگر اقدامات در این هفته است.

 درویش تصریح کرد: دعوت از پدیدآوران برگزیده جشنواره برای سخنرانی در جشنواره و شرکت در جلسه نقد و بررسی آثارشان و اهداء جوایز و تندیس به نفرات برتر هر حوزه از دیگر اقدامات است.

کد مطلب 2387761

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