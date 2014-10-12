به گزارش خبرگزاری مهر، از بين 91 هزار و 898 خودروي عمومي مسافري كشور شامل اتوبوس، ميني بوس و سواري كرايه تا پايان سال 92 بيش از 35 درصد عمري كم تر از 10 سال دارند.

جوان ترين بخش حمل و نقل عمومي مسافري كشور تا پايان سال 1392 سواري هاي كرايه هستند كه 18 درصد كم تر از 5 سال، 65 درصد 6 تا 10 سال و 16 درصد 16 تا 25 سال عمر دارند. تا پايان پارسال 36000 تاكسي با عمر متوسط 8.5 سال در ناوگان حمل و نقل عمومي مسافري فعال بوده است.

همچنين متوسط عمر وسايل نقليه عمومي اعم از اتوبوس، ميني بوس و تاكسي در حال تردد در كشور تا پايان سال 92 حدود 16 سال است، بنابراين گزارش ميني بوس ها در حالي كه تا پايان سال 92 با 36 هزار و 154 دستگاه پرشمارترين خودروي عمومي كشور هستند عمر متوسط 6.25 سال دارند كه از اين تعداد 17 درصد كم تر از 10 سال، 25 درصد 10 تا 30 سال و 39 درصد بيش از 30 سال دارند.