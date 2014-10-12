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۲۰ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۲۳

نيمي از اتوبوس‌هاي برون شهري كمتر از 10 سال دارند

نيمي از اتوبوس‌هاي برون شهري كمتر از 10 سال دارند

اتوبوس‌های حمل ونقل عمومي برون شهري تا پايان سال گذشته عمر متوسط 13 سال دارند و 49 درصد آن‌ها كم تر از 10 سال و 39 درصد بين 11 تا 25 سال سن دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، از بين 91 هزار و 898 خودروي عمومي مسافري كشور شامل اتوبوس، ميني بوس و سواري كرايه تا پايان سال 92 بيش از 35 درصد عمري كم تر از 10 سال دارند.

جوان ترين بخش حمل و نقل عمومي مسافري كشور تا پايان سال 1392 سواري هاي كرايه هستند كه 18 درصد كم تر از 5 سال، 65 درصد 6 تا 10 سال و 16 درصد 16 تا 25 سال عمر دارند. تا پايان پارسال 36000 تاكسي با عمر متوسط 8.5 سال در ناوگان حمل و نقل عمومي مسافري فعال بوده است.

همچنين متوسط عمر وسايل نقليه عمومي اعم از اتوبوس، ميني بوس و تاكسي در حال تردد در كشور تا پايان سال 92 حدود 16 سال است، بنابراين گزارش ميني بوس ها در حالي كه تا پايان سال 92 با 36 هزار و 154 دستگاه پرشمارترين خودروي عمومي كشور هستند عمر متوسط 6.25 سال دارند كه از اين تعداد 17 درصد كم تر از 10 سال، 25 درصد 10 تا 30 سال و 39 درصد بيش از 30 سال دارند.

کد مطلب 2387823

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