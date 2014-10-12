توسعه مازندران در گروه رشد زیرساختهای حمل و نقلی است

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر نوروزی پیش از ظهر یکشنبه در شورای حمل و نقل استان، با بیان اینکه، حمل و نقل مهم ترين عامل توسعه در مازندران است گفت: با توجه به اهميتي كه صنعت حمل و نقل در توسعه كليه امور اعم از اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي و جذب توريست به استان دارد ، لذا بايد تمامي دستگاه ها در اين بخش نسبت به پيشرفت استان تعلق خاطر داشته و در تسريع عمليات اجرايي پروژه هاي خود بكوشند.

وي تصريح کرد: با توجه به اينكه مازندران داراي حمل و نقل تركيبي (اعم از ريلي ، دريايي ، هوايي و جاده اي ) بوده ، لذا مديران دستگاه هاي حمل و نقل استان مي توانند با همدلي، همكاري و پشتيباني باهم در جهت توسعه اين صنعت در مازندران گام هاي ارزنده اي بردارند.

وي اولويت كاري وزارت راه و شهرسازي را تلاش براي ساختن ايران اسلامي با همه توان اعلام كرد و اظهارداشت: ما مسئولان بخش حمل و نقل در استان نيز به تاسي از اين مهم مي بايست توسعه مازندران را هدف قرار دهيم.

نوروزي در خصوص اقدامات صورت گرفته در بخش حمل و نقل استان اظهار داشت: هر يك از دستگاه هاي ذيربط بايد مجدانه در اجراي برنامه هاي اجرايي خود هميت و تلاش همه جانبه داشته ، تا توازن در زير ساختها و سطح تقاضاي جابجايي كالا و مسافر در تحقق سرعت ، سهولت و ايمني در بخش حمل و نقل را بوجود بيايد.

مديركل راه و شهرسازي مازندران در اين نشست ضمن مثبت ارزيابي کردن چنين نشستهايي ، خواستار اجرايي شدن مصوبات اين جلسات شد و عنوان كرد: همه ما بايد براي تحقق اجرايي شدن مصوبات و افزايش ايمني محورها تلاشي مضاعف داشته باشيم و فقط به ارائه پيشنهاد و يا راهكار در حد يك سخن بسنده نكنيم.

نوروزي در اين نشست خواستار توجه ويژه به راههاي مواصلاتي استان بویژه محورهاي ارتباطي هراز ، سوادكوه ، بهشهر _ زاغمرز ، جاده دسترسي به فرودگاه ساري و كمربندي هاي ساري ، بابل ، نوشهر و ... شد.

مازندران 10 هزار و 500 کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.