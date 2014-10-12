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۲۰ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۱۴

پس از یک هفته تمرین؛

اردوی پرسپولیس فردا در جزیره کیش به پایان می رسد

اردوی پرسپولیس فردا در جزیره کیش به پایان می رسد

تیم فوتبال پرسپولیس فردا شب به اردوی یک هفته‌ای خود در کیش پایان خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، کاروان تیم فوتبال پرسپولیس که ساعت 19 دوشنبه هفته گذشته وارد جزیره کیش شد، با پرواز ساعت 22:15 دوشنبه شب، کیش را به قصد تهران ترک خواهد کرد.

تیم فوتبال پرسپولیس که صبح امروز دهمین جلسه تمرین خود را در کیش برگزار کرد، طبق برنامه، سه جلسه تمرینی دیگر را پیش رو دارد. سرخپوشان بعدازظهر امروز در زمین شماره یک ورزشگاه المپیک جزیره کیش تمرین می‌کنند و فردا در دو نوبت صبح و بعدازظهر تمرین خواهند داشت.

طبق برنامه، بازیکنان فردا دوشنبه می‌توانند در بین دو تمرین برای زمان محدودی جهت خرید از اردو خارج شوند. سرمربی سرخپوشان هنوز برای لغو تمرین نوبت دوم فردا، هیچ تصمیمی اخذ نکرده است. همچنین طبق اعلام اعضای کادر فنی، پرسپولیسی‌ها بعد از بازگشت از کیش به جهت فاصله کم تا بازی حذفی در روز پنجشنبه، قصد ندارند روز سه‌شنبه را استراحت بدهند.

کد مطلب 2387902

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