به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی حسینی با اشاره به اهمیت حمایت‌های اجتماعی گفت: جمهوری اسلامی ایران موضوع حمایت های اجتماعی را به عنوان یک سیاست اصولی دنبال می کند و گسترش تامین اجتماعی و تقویت پوشش بیمه ها، توانمندسازی و اقدامات مبتنی بر کاهش فقر در همین راستا قرار دارد.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه در امور بین الملل بر ضرورت فرهنگ سازی در موضوع حمایت های اجتماعی تاکید کرد و حمایت های اجتماعی و ایجاد مهارت را از عناصر اصلی ایجاد کار شایسته دانست و افزود: تلاش دولت و شرکای اجتماعی بایستی در راستای تقویت این معیارها قرار گیرد و هر مقدار که در زمینه افزایش مهارت و توانمندسازی جوانان و گسترش دامنه خدمات تامین اجتماعی موفقیت به دست آید، هدف جامعه مبنی بر ایجاد کار شایسته آسان تر خواهد بود.

حسینی خاطرنشان کرد: حمایت اجتماعی لازمه ایجاد عدالت اجتماعی است که از سیاست های اصولی جمهوری اسلامی ایران است. وی به رویکردهای توصیه نامه یکصد و یکمین اجلاس بین المللی کار پیرامون کف حمایت‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: این توصیه نامه بر اینکه اشتغال بدون حمایت اجتماعی امکانپذیر نیست، تاکید دارد.

وی لزوم مشارکت همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و نهادهای مدنی را ضروری دانست و بیان داشت: خوشبختانه شرکای اجتماعی و نهادهای مدنی در این حرکت پیش قدم هستند و امیدواریم بتوانیم با کمک یکدیگر در گسترش این مفاهیم و فرهنگ سازی موفق شویم.