به گزارش خبرگزاری مهر، در هفدهمین جلسه از نشست های هفتگی فیلمسازان سینمای انقلاب مستند «سنگر آسمانی» به كارگردانی محمدرضا امامقلی به نمایش درآمد. این اثر گزارشی، کوشش خادمان افتخاری راهیان نور را برای انتقال غیرمستقیم پیام های اخلاقی به کودکان در منطقه طلائیه به تصویر کشیده است.

در ادامه نشست مستند «بحران خاموش» به کارگردانی سید محمدعلی صدری نیا روی پرده رفت. «بحران خاموش» روایتی صریح از وضعیت آموزشی کودکان در مهدکودک ها و تاثیرات آن بر آینده کشور است.

بهشته حدادیان کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و طراح مهدکودک های مذهبی و حجت الاسلام سید یاسر موسوی مدیر موسسه فرهنگی تربیتی جهادی بنون و مجری طرح «سنگر آسمانی» برای زائران مناطق عملیاتی دفاع مقدس مهمانان ویژه این جلسه بودند.

مهد کودک را جدی بگیریم

بهشته حدادیان سخنان خود را با اشاره به مستند «بحران خاموش» آغاز کرد و گفت: چیزهایی مثل آموزش رقص به کودکان که در این مستند دیدیم قسمت خوب ماجرای مهد کودک ها است و قصه به اینها ختم نمی شود، مسئله این است که دستهایی در کارند که می خواهند نسل ها را فاسد کنند.

این کارشناس مسائل تربیتی با تأکید بر اینکه در موضوع تربیت کودک دچار غفلت شده ایم، گفت: ما وقتی به رستوران می رویم و سفارش چلوکباب بدهیم اگر برای ما غذای دیگری بیاورند اعتراض می کنیم و شاید دیگر به آن رستوران خاص نرویم، در مورد طعام و پوشش کودکان خود به صورت جدی تری مراقب هستیم اما کاری با طعام روحی و فکری آنها نداریم.

وی افزود: اگر کسی از ما بخواهد حساب بانکی خودمان را به نام او بزنیم هرگز قبول نخواهیم کرد اما به راحتی عزیزانمان را در اختیار مهدکودک ها می گذاریم. من برای کسب شناخت از فضای مهدکودک ها و به بهانه ثبت نام دخترم به مراکز متعددی مراجعه کرده ام و مهد کودک های زیادی دیده ام، از این جهت باید بگویم خیلی از بچه هایی را که در مهد کودک ها هستند باید پدر و مادردارهای یتیم بنامیم، چون والدین آنها در اینکه چه جورابی می پوشند مراقب هستند اما کاری به اینکه مربی شان به آنها چه می گوید، ندارند.

وی بیان کرد: مؤسسه ای هم وجود داشت که به راحتی مجوز پلی کلینیک روانشناسی گرفته بود و با شعبه های زنجیره ای در کشور فعالیت می کرد، مسئول این مؤسسه می گفت قرار است ما به عملکرد تمام مهد کودک ها بر اساس یک برند آمریکایی نمره بدهیم، یعنی دیگر برگزاری کلاس زبان و صنایع دستی برای مهدکودک ملاک نیست، بلکه کارشناسان آمریکایی می آیند ما را ارزیابی می کنند که سطح و کیفیت کارمان چگونه بوده است.

کودکان به خانم های طلبه نیاز دارند

در ادامه این فعال مسائل تربیتی کودکان بیان کرد: یکی از مشکلات مهد کودک ها در خصوص مربی این است که مربیان تنها از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یا کسانی که جویای کار هستند انتخاب می شوند و کسی سراغ طلاب حوزه علمیه نمی رود، من در تجربه ای که با یک مجموعه حوزوی در تهران داشتم دیدم بعد از یک دوره آموزشی ویژه مربیان آنها چقدر علاقه مند بودند و توجه داشتند که باید در مهدکودک به مثابه یک سرباز در جبهه جنگ نرم بجنگند.

وی تأکید کرد: صرف دانش برای موفقیت یک مادر یا مربی کافی نیست و کودکان ما به خانم های طلبه نیاز دارند، اما برای جذب مربی سراغ فضاهای دیگر می رویم.

حدادیان سپس با بیان اینکه تشتت و پراکندگی نهادهای نظارتی بر مهدکودک ها، یکی از چالش های مهد کودک هاست، افزود: آنطور که من مطلع هستم حدود چهارده مجموعه مختلف مثل سازمان تبلیغات، بسیج، شهرداری ها، بهزیستی، آموزش و پرورش، مراکز تربیتی قرآنی اجازه دارند برای تأسیس مهدکودک جواز صادر کنند. این تشتت ریشه خیلی از مشکلات موجود است و من پیشنهاد می کنم همانطور که برای جوانان یک وزارت خانه داریم مرکزی تشکیل شود که فعالیتهای مختلف در مورد کودکان را رصد و فرماندهی کند.

وی در ادامه با بیان اینکه بیش از بیست مجموعه مختلف دارای دغدغه دینی در مورد تربیت کودکان می شناسد، گفت: بهتر است این مجموعه هایی که دارند جدای از هم کار می کنند منتظر دولت نمانند و خودشان هماهنگ و متحد شوند و یک اتاق فکر متشکل از اساتید حوزه و دانشگاه تشکیل دهند.

نقد طرح «سنگر آسمانی» توسط شبکه های ماهواره ای

در ادامه این نشست حجت الاسلام سید یاسر موسوی مدیر موسسه فرهنگی تربیتی جهادی بنون با اشاره به اینکه طرح «سنگر آسمانی» نخستین بار در منطقه عملیاتی طلائیه ویژه کودکان خانواده های زائر اجرا شده، گفت: در این طرح ما به مدت دو ساعت سعی می کردیم متناسب با فضای آن مناطق پیام هایی در خصوص ایثار و شهادت به کودکان ارایه دهیم.

حجت الاسلام موسوی از نظارت مستمر اساتید بر این طرح خبر داد و یادآور شد: ما پس از هر سال نتیجه و گزارش کار را خدمت اساتیدی مثل استاد حقیقت و استاد راستگو ارائه می کنیم و آنها هم به صورت جدی کار را ارزیابی و نقد می کنند. در نخستین سالی که طرح اجرا شد و نتیجه به اساتید عرضه شد آنها تأکید داشتند که چون بر اساس آموزه های اسلامی کودک در هفت سال نخست زندگی باید آزاد باشد از آموزش مستقیم مفاهیم دینی به کودکان پرهیز کنیم و به جای آن از روش هایی مثل بازی کردن استفاده کنیم.

چگونگی ساخت مستند «سنگر آسمانی»

وی با بیان اینکه فعالان طرح «سنگر آسمانی» کاری می کردند که کودکان آنها را دوست خودشان بدانند، افزود: شبکه های ماهواره ای بیگانه پس از آگاهی از این طرح بارها به تحلیل و نقد آن پرداختند که این امر نشانگر موفقیت تلاش همکاران ما در این پروژه است.

حجت الاسلام موسوی در بخش پایانی سخنان خود به نحوه تولید مستند «سنگر آسمانی» پرداخت و گفت: قصد ما این بود که در این مستند بهترین تصاویر و صحنه ها ثبت شوند اما متأسفانه با کمترین حمایت و بیشترین سنگ اندازی ها مواجه شدیم تا جایی که اولین نسخه کار را با دوربین قرضی گرفتیم، یعنی وقتی دیدیم یکی از دوستان ما که به طلائیه آمده بود می خواهد به یک منطقه زیارتی دیگر برود و برگردد دوربینش را برای چند ساعت قرض گرفتیم و در همان مدت تصاویری گرفتیم و نسخه اول مستند را ساختیم، البته این کار بعداً تکمیل شد.



