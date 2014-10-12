به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر یکشنبه در نشست با مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر اظهار داشت: کمیته امداد تلاش‌های بسیار خوبیرا به منظور افزایش سطح خدمات خود به افراد نیازمند داشته است و طرح های مناسبی در این راستا اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: بیش از 53 درصد از مددجویان کمیته امداد را روستائیان تشکیل می‌دهند که این موضوع بیانگر توجه ویژه به روستاها است و باید تلاش کنیم تا خدماتی مناسب به آنها ارائه دهیم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر در ادامه از توسعه خدمات به روستائیان خبر داد و افزود: کمیته امداد به منظور توسعه اشتغال در روستاهای استان بوشهر 412 فرصت شغلی را با اعتباری بیش از 412 میلیارد ریال ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین برنامه‌های که باید مد نظر قرار بگیرد، کاهش میزان مهاجرت روستائین به شهرها است که باید تلاش شود تا زمینه مناسب برای زندگی روستائیان در روستا فراهم شود و مشکلات آنها حل شود.

محبی به امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد بوشهر و بنیاد مسکن استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: ارائه خدمات بهتر مسکن و اشتغال از مهمترین موضوعات مطرح در این تفاهم‌نامه است که دارای بخش‌های مختلفی است ولی سه بخش در اولویت است.

وی با اشاره به بخش اول این تفاهم در مورد مطالعات بنیاد مسکن برای توسعه روستاها، اذعان داشت: رسیدگی به تامین مسکن و اشتغال روستائیان نیز از مهمترین بخش‌های تفاهم همکاری این دو اراداه است که امیدواریم شاهد تحققموضوعات مطرح شده باشیم.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر نیز اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی خدمات بسیار خوبی را در سطح روستاها ارائه داده است و شاهد رسیدگی مناسبی به وضعیت روستائیان در نقاط مختلف هستیم.

خمید حیدری اضافه کرد: به منظور توسعه زیرساخت‌های روستاها اقدامات بسیار خوبی را داشته ایم و در این راستا طرح‌های خوبی در روستاهای استان بوشهر اجرا می‌شود تا بتوانیم رضایت‌مندی اهالی روستاها را فراهم کنیم.

وی افزود: تفاهم نامه همکاری را با کمیته امداد استان بوشهر امضا کرده ایم که در قالب این تفاهم نامه در زمینه توسعه زیرساخت‌های روستاها، مسکن و اشتغال روستائیان تلاش خواهد شد.

