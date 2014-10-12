همایش پلیس، امنیت و اصناف در قدس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جانشین اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجای جمهوری اسلامی ظهر امروز در همایش پلیس، امنیت و اصناف شهرستان قدس با تبریک عید غدیر و هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: امینت پایدار در صورتی محقق می شود که عموم شهروندان در آن مشارکت داشته باشند خدا را شاکریم که با وجود ولی امر و مردمی که از روز بیعت با امام راحل، پشت سر نظام و پرچمداران نظام مقدس جمهوری اسلامی و حامی و همیار مسئولان هستند.

سید محمود موسوی از اصناف به عنوان حبیب خدا یاد کرد و گفت: افتخار ما خدمت در یگانی است که با این قشر در ارتباط بوده و در خدمت تامین امنیت آنها فعالیت است.

وی ادامه داد: عملکرد اصناف مورد رضایت رهبر معظم انقلاب نیز بوده و همه شاهد بودیم که این افراد قبل از انقلاب با امام بیعت کردند و در زمان انقلاب و زمان جنگ با حضور در جبهه ها و تامین مالی از اعضای اثر بخش جامعه بودند، در صورتی که امنیت نباشد هیچ یک از اصناف نمی توانند به فعالیت اقتصادی خود بپردازند.

جانشین اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا یادآور شد: در حال حاضر اوج چالش‌ها و تهدیدها در اداره نظارت، موضوع سرقتهای خرد است که از ابتدای سال جاری یکی از اولویتهای پلیس نظارت بر اماکن عمومی بوده است.

وی اضافه کرد: به همین دلیل دستورالعملی تدوین و به سراسر کشور ابلاغ شده تا صنوفی که از این نظر مشکلاتی دارند شناسایی شوند و تلاش کردیم آگاهی های لازم را در قالب هشدار به آنها داده، همچنین تجهیزات و امکاناتی که ریسک سرقت را بالا می برند در یک لیست مشخص کرده و از طریق اداره صنعت، معدن و تجارت به اتاق های اصناف ارسال کردیم.

این مسئول از مسئولان درخواست کرد با اطلاع رسانی و برگزاری جلسات تعاملی برخوردها با اصناف را به حداقل رسانده و اعلام کرد: در صورتیکه قرار شد طبق قانون صنفی پلمپ شود باید قانون به طور کامل در آن مورد به خصوص رعایت شود.

موسوی همچنین از طرح هادی نام برد و گفت: در این طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در اولویت کاری پلیس قرار گرفته و تعدادی از اصناف در اولویت قرار دارند که از اتحادیه ها و اصناف تقاضا می کنیم نسبت به اجرای آن توجه داشته باشند.

در این مراسم از سوی فرماندهی انتظامی قدس به 10 نفر از صاحبان اصناف نمونه شهرستان هدایایی تقدیم شد.