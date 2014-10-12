رمز پیروزی مسلمانان تمسک جویی به ولایت و امامت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی عادلی ظهر یکشنبه در نشست با فعالان قرآنی و فرهنگی استان ضمن تبریک عید غدیر افزود: عید غدیر فرصت مناسبی برای تبیین اهمیت جایگاه ولایت در جامعه است.

وی همچنین اظهارداشت: برای نهادینه کردن بیش از پیش فرهنگ ولایتمداری در جامعه باید اهتمام بیشتری صورت گیرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان به بیان ابعاد و اهمیت این واقعه بزرگ اشاره کرد و گفت: عید غدیر بهترین فرصت برای وحدت اسلامی است.

وی افزود: عید غدیرخم فرصتی مناسب و مهم برای تشریح مسئله امامت و ولایت در جامعه و عموم مردم است.

عادلی در ادامه تبیین و تشریح ابعاد مختلف واقعه غدیرخم در جامعه امروز را تعظیم شعائر اسلامی و اصل ولایت دانست و اظهارداشت: بزرگداشت وقایع تاریخی و مهم اسلام در جامعه امروز موضوعی مهم و ضروری است و در این میان تشریح و معرفی واقعه غدیر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی همچنین با بیان اینکه عید غدیر خم عید ولایت و یکی از بزرگترین اعیاد اسلامی است، گفت: پیغمبر در خطبه‌ های غدیر همه مسلمانان را به اتحاد و وحدت دعوت کرده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان افزود: پیغمبر اسلام در غدیر برای همه مسلمانان پیغام امامت، ولایت و وحدت اسلامی را به ارمغان آورد.

وی در ادامه تبیین آموزه‌ های علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی سیره علوی را در جامعه ضروری دانست و اظهار داشت: توسعه و ترویج آموزه‌ های علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی سیره علوی و فرهنگ ولایی، جامعه و به‌‌ ویژه گروه‌ های هدف جوانان و نوجوانان را که سرمایه‌ های اصلی نظام هستند را در برابر شبیخون فرهنگی و جنگ نرم دشمنان اسلام بیمه می‌ کنند.

عادلی با اشاره به اینکه در این عید توجه به موضوع ولایت از اهمیت خاصی برخوردار است، یادآورشد: توجه به موضوع ولایت که تداوم رسالت انبیاست از اهمیت خاصی برخوردار است.