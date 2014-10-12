به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله غلامعلی صفايي بوشهري ظهر یکشنبه در نشست با مسئولان اقشار مختلف سپاه استان بوشهر ضمن تبریک به مناسبت دهه امامت و ولایت، اظهار داشت: عید غدیر روزی بسیار بزرگ برای مسلمانان است و معیار و میزان شناخا اسلام ناب است.

وی سپاه پاسداران و بسیج را یکی از هدیه‌های خداوند به انقلاب اسلامی دانست و اضافه کرد: یکی از مهمترین ارکان هندسه نظام اسلامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است که باعث شده تا این نظام و انقلاب از چالش‌های پیش روی خود عبور کند.

افزایش قدرت سپاه به معنای افزایش قدرت انقلاب است

امام جمعه بوشهر با تاکید بر لزوم توجه ویژه به بهود کمی و کیفی قدرت سپاه، تصریح کرد: افزایش قدرت سپاه به معنای افزایش قدرت انقلاب است و همین موضوع سبب شده است تا دشمنان نظام و ضد انقلاب داخلی و استکبار جهانی سر سازشی با سپاه نداشته‌اند.

وی حمایت از سپاه را واجب و تضعیف آن را حرام دانست و خاطرنشان ساخت: حامیان سپاه از ارزش های انقلاب اسلامی و ولایت و اسلام و این انقلاب حمایت می‌کنند و مخالفان سپاه نیز با اصل انقلاب مخالف هستند.

آیت الله صفایی بوشهری با تاکید بر اینکه سپاه پاسدارن حافظ انقلاب است ادامه داد: سپاه همواره در کنار مردم بوده است و از محبوبیت ویژه‌ای برخوردار است و این محبوبیت یک نعمت برای همه ایران است.

جهان در آستانه تحول عظیمی قرار دارد

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: جهان در آستانه تحول عظیمی قرار دارد که تاریخ را تغییر می‌دهد و در قالب این تحول‌ها، کم کم صدای شکستن قامت بلوک غرب و سرمایه داری و جهان سلطه شنیده می‌شود.

نماينده ولي فقيه در استان بوشهر با بیان اینکه ایران اسلامی در طول تاریخ تاکنون به این میزان اقتدار و عزت و استواری دست نیافته بوده است، تصریح کرد: در تاریخ حیات آمریکا و اروپا هیچگاه جهان غرب به این درجه از ضعف در تمامی درجه‌ها مشاهده نشده است.

جهان سلطه و جبهه ضد انقلاب جهانی هر روز ضعیف‌تر می‌شوند

وی با بیان اینکه بنیان های بنای دشمنان این انقلاب مرتب دچار سقوط و ریزش هستند، تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران اوج ولایت و ولایتمداری است به همین خاطر همواره رو به جلو و پیشرفت است و جهان سلطه و جبهه ضد انقلاب جهانی هر روز ضعیف‌تر می‌شوند.

آیت الله صفایی بوشهری با تاکید بر اینکه ایران اسلامی و انقلاب اسلامی و ارزش های آن روز به روز قوی‌تر، پرنورتر و گسترده‌تر می‌شود، خاطرنشان ساخت: دشمنان می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند اما خواست خدا غیر این است.