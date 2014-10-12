95 درصد اراضی زنجان سند دار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن اسکندری ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، به میزان اراضی که در زنجان سند دار نیستند اشاره کردو افزود: در استان 114 هکتار از اراضی فاقد سند هستند.

وی به آتش سوزی در مراتع استان اشاره کردو اظهار داشت: بیشترین آتش سوزی ها در روزهای تعطیل اتفاق می افتد و در این شش ماهه سالجاری 20 مورد حریق در مراتع استان رخ داده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 33 فقره حریق در مراتع بود 40 درصد کاهش یافته است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان، گفت: مردم باید از اراضی و مراتع به خوبی استفاده کنند و در راستای جلوگیری از آتش سوزی دقت لازم را داشته باشند.

اسکندری تاکید کرد: متاسفانه مردم اصول ایمنی را رعایت نمی کنند و این امر باعث می شود به مراتع و مزارع که برای سلامتی جان انسانها مفید است خسارت وارد شود.

وی در ادامه گفت: در شش ماهه سالجاری 469 از مراتع مورد حریق قرار گرفته است که سال گذشته 488 هکتار بود که از نظر مساحت 4 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه را داریم.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان، یاد آورشد: عدم آگاهی مردم در بسیاری از موارد باعث بروز خساراتی می‌شود که جبران آن به زمان و هزینه هنگفتی نیاز دارد.



اسکندری افزود: به صفر رساندن حریق در مراتع و جنگل‌ها محال است ولی می‌توان جلوی سهل انگاری ها را گرفت.



وی تاکید کرد: در شش ماهه سالجاری 4 هزار و 783 میلیون ریال خسارت به جنگل‌های استان بر اثر حریق وارد شده است.



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان، گفت:شناسایی مناطق بحرانی و آموزش بهره‌برداران از اقدامات مهم این سازمان برای مقابله با حریق است.



