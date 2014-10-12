جلسات قرآنی پایگاه های اصیل فرهنگ ساز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود مرویان حسینی بعدازظهر یکشنبه در همایش مدیران موسسات قرآنی ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید غدیرخم گفت: عید سعید غدیرخم یكی از بهترین اعیاد است و امام صادق (ع) فرمودند هر پیامبری كه به رسالت و هدایت مردم مبعوث شده است، این روز را جشن فرخنده گرفته است.

وی به اهمیت قرآن نزد رسول اكرم(ص) اشاره كرد و ادامه داد: پیامبر اسلام (ص) در حدیثی فرمودند "اشراف امت من حاملان قرآن هستند" و خوب می دانیم كه یكی از شعارها و رفتارهای تاثیرگذار اسلام در عرصه اقشار و گروهای اجتماعی، عدالت و مساوات بود كه در بین همه مردم تبلیغ و ترویج كرده است و هیچ گروهی در اسلام نسبت به گروه دیگر برتری ندارند جز كسانی كه تقوا و عمل صالح بیشتری دارند.

مدیر كل اداره كل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: اگر در اسلام قرار باشد كه یك گروه نسبت به گروه دیگر برتر باشد، آنان حاملان قرآن هستند كه ذهن و فرصت خود را در ساحت قرآن كریم مصرف كرده و به تلاوت، تدبیر و حفظ آیات، عرصه قرآن را در جامعه می گسترداندند و این ها كسانی هستند كه حاملان قرآن كریم شمرده می شوند.

حجت الاسلام مرویان همچنین به حدیثی دیگری از پیامبر اشاره كرد و گفت: قرآن، كلام خداوند است و خواندن آیات آن زداینده آلودگی ها از جان آدمی است و عرصه علوم معارف، فنون و مهارت های قرآن مانند عمارت مجللی است كه مدخل و سردر زیبای آن تلاوت قرآن است.

مدیر كل اداره كل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: تلاوت، زیبا خوانی و صحیح خوانی قرآن كریم باعث ایجاد جاذبه های گوناگون آن در جامعه می شود و موجب بالندگی فرصت ها در سایه قرآن می شود.

وی گفت: كسانی كه با قرآن و جلسات آن انس داشتند، كمتر از دیگران به آسیب های اخلاقی و اجتماعی دچار شده اند زیرا قرآن یك سپر معنوی، معرفتی و فرهنگی برای ارادتمندان خود فراهم كرده است.

حجت الاسلام مرویان حسینی عنوان داشت: تلاوت قرآن كریم، حفظ آیات و برگزاری مراسم، توسعه محافل قرآنی همه مقدمه انس با قران و تفكر قرآنی و آشنایی با معارف قرآن و رسیدن به عمل قرآنی است و چیزی كه از همه ما به عنوان ارادتمندان به قران كریم انتظار می رود، عمل قرآنی، زندگی و جامعه سازی قرآنی و نظام سازی بر اساس آموزه های قرآن كریم است.

وی ادامه داد: خدا را شكر می كنیم كه به بركت قرآن اسلامی جلسات مظلوم و محدود قرآنی به پرچمداری رهبر انقلاب به یك جریان جاری در جریان اسلامی تبدیل شده است و امروزه موسسات قرآنی در فرایند جامعه تاثیر گذار هستند و علوم و فنون معارف قرآنی در زندگی مردم جامعه مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیر كل اداره كل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: از اهتمام و تلاش های پیگیرانه مدیر كل امور اوقاف و امور خیریه استان در برگزاری مسابقات قرآن كریم و در پیگیری بحث حفظ قرآن كریم سپاسگزاری می كنیم و بدانید كه این محافل قرآنی سطح شهر فرصتی است كه باید ارادتمندان به قرآن را روز به روز افزایش بدهند.

وی نسبت به تاسیس مراكز قرآنی در حاشیه شهر نیز تاكید كرد و ادامه داد: من خواهش می كنم كه تلاش كنید در حاشیه شهر مشهد موسسات قرآنی و فعالیت های قرآنی را توسعه بدهید زیرا حاشیه شهر بیش از یك میلیون جمعیت دارد كه از محرومیت های گوناگونی رنج می برند كه مهم ترین محرومیت آنان، فرهنگی است و دوای درد این نوع محرومیت در پیگیری فعالیت های قرآنی و فرصت هایی كه می توانیم با بهره گیری از قرآن كریم ایجاد كنیم.

حجت الاسلام مرویان حسینی عنوان داشت: همبستگی گروه های اجتماعی گروه های قرآنی باعث می شود تا از آسیب های اجتماعی مصون بمانند و فعالیت های قرآنی نوجوان و كودك ما را از درگیر شدن با مفاهیم ذهنی و مفاهیم آلوده نجات می دهد و تقاضای من این است كه در حاشیه شهر مراكز قرآنی تاسیس و از ظرفیت مساجد و مدرسان قرآن حاشیه شهر مشهد استفاده كنید.

وی در پایان گفت: پایگاه های اصیل فرهنگ ساز، جلسات قرآنی است و ائمه جماعات ما باید مبلغان اصیل قرآنی باشند تا بتوانند به پیروان مکتب ائمه معصومین(ع) یاری رسانی کنند.