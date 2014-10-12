مبتلایان MS به خاطر طب مکمل داروی خود را قطع نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، شکوفه علایی در نشست خبری یازدهمین کنگره بینالمللی اماس ایران گفت: مبتلایان در اماس در مقاطعی برای داروهای خارجی و حتی در مقطعی برای انواع ایرانی مشکلاتی داشتند اما در حال حاضر تقریباً برای تأمین داروی بیماران مشکلی نداریم و تقریباً از تمام داروهایی که در جهان موجود است استفاده میشود.
وی با بیان اینکه تنها یک نوع قرص خوراکی و یک نوع آمپول در ایران وجود ندارد، افزود: در آیندهای نزدیک شاهد تولید داروهای داخلی و برخی انواع خارجی خواهیم بود. قرص خوراکی که در حال حاضر در ایران وجود ندارد از نظر اثربخشی شبیه آمپولهای اینترفرون است و تنها امتیاز آن خوراکی بودنش است.
عضو کمیته علمی انجمن اماس ایران گفت: آمپولی هست که بسیار مؤثر است اما در حال حاضر در ایران وجود ندارد که یکی از شرکتهای دارویی قرار است در آینده نزدیک تولید آن را برعهده بگیرد.
این نورولوژیست تأکید کرد: متأسفانه هرچه دارو قویتر میشود عوارض آن نیز خطرناکتر خواهد بود مثلاً چنانچه اثربخشی دارو 50 درصد باشد عوارض ناشی از آن نسبت به دارویی که 30 تا 40 درصد است بیشتر خواهد بود.
وی بیماریهای قلبی را جزو عوارض ناشی از مصرف این داروها برشمرد و ادامه داد: بیماران مبتلا به اماس که برای اولینبار میخواهند از دارویی مصرف کنند در مراکز مشخص تحت نظر قرار میگیرند تا در مصرف دوز اول به لحاظ قلبی کنترل شوند همچنین مبتلایان به مشاوره چشم و قلب دورهای نیازمند هستند.
علایی گفت: گرانترین داروی مبتلایان به اماس تایسابری است که با پوشش بیمهای خوب حدود 600 هزار تومان برای یک ماه بیماران هزینه در بر دارد که این مبلغ باید توسط فرد مبتلا پرداخت شود.
وی افزود: آبدرمانی و انجام فیزیوتراپی در آب سفتی عضلات مبتلایان را کم میکند بنابراین گاهی به آنها توصیه میشود تا در آب راه بروند این تأثیر زمانی ایجاد میشود که فرد مبتلا هفتهای 3 بار آبدرمانی کند.
این نورولوژیست در پاسخ به سؤالی مبنی بر پیگیری طرح توانبخشی در منزل مبتلایان گفت: این طرح که از سال 91 مطرح شد هنوز به نتیجهای نرسیده است.
وی با بیان اینکه شیوع بیماری اماس در زنان بیشتر از مردان است، اظهار داشت: به طور کلی بیماریهای خودایمنی در زنان بیشتر از مردان دیده میشود شاید هورمونهای زنانه در بروز این بیماری مؤثر باشد این در حالی است که شواهد نشان میدهد حملات اماس در دوره بارداری با وجود تشریح هورمونهای زنانه کمتر میشود.
دبیر علمی یازدهمین کنگره بینالمللی اماس ایران گفت: در برخی سایتها مطالبی درباره ارتباط پوشش اسلامی و مبتلا به اماس بیان شده است مطالعهای که در مرکز اماس بیمارستان توسط سینا توسط دکتر صحرائیان و همکارانش انجام شده نشان میدهد که رابطهای بین پوشش اسلامی و میزان شیوع ابتلا به اماس وجود ندارد.
این متخصص مغز و اعصاب 4 فرم برای اماس بیان کرد و اظهار داشت: در فرم اول فرد مبتلا دچار حملاتی میشود و چند هفته یا ماه ادامه دارد، بعد از آن فرد مبتلا آرام میشود و دوباره حملات اماس به او دست میدهد، در اماس ثانویه پیشرونده مبتلایان در ابتدا حملهای نشان میدهند و بعد از آن تبدیل به فرم پیشرونده میشود که آرامآرام پیشرفت میکند.
وی افزود: در فرم پیشرفته اولیه از ابتدا بدون حمله واضح بیماری آرامآرام پیشرفت میکند که این نوع اماس نایابترین فرم آن است در فرم چهارم نیز که حد واسط اینها است فرد از ابتدا حملات پیشرونده دارد.
علایی تأکید کرد: استرس موجب ایجاد بیماری اماس نمیشود و براساس تئوری موجود استرس میتواند باعث بروز بیماری در افرادی شود که زمینه ژنتیکی برای ابتلا به اماس دارند.
دبیر علمی یازدهمین کنگره بینالمللی اماس ایران گفت: افراد سعی کنند با یادگیری مهارتهای موضوعی استرس و فشارهای روانی خود کنترل داشته باشند و با آنها مقابله کنند.
وی تصریح کرد: جایگاه کورتون در اماس تأیید شده است و در درمان حملههای اماس باید از کورتونها استفاده کنیم مگر در موارد استثنایی. همچنین در برخی موارد پیشرونده به صورت غیر تأیید شده نیز ماهی یکبار از کورتون استفاده میشود.
علایی گفت: کمیته ژنتیک کنگره 2 راهکار کشوری مطرح خواهد کرد که یکی درباره مشاوره ژنتیک و دیگری نحوه آزمایش مایع مغزی-نخاعی در اماس خواهد بود.
این نورولوژیست خاطر نشان کرد: اکسیژن درمانی، زالو، زنبور درمانی، انرژی درمانی و غیره جزو طب مکمل در اماس است،نکته مهم این است که مبتلایان تحت هر شرایطی داروی خود را ادامه دهند و از جایگزین کردن این طب های مکمل به جای داروی اصلی به شدت بپرهیزند.
وی گفت: برخی روشها در طب مکمل مانند طب سوزنی شواهد علمی مبنی برای کاهش درد مبتلایان وجود دارد اما در مورد برخی دیگر مانند زنبوردرمانی یافته علمی مشاهده نشده است.
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