به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه محسنی، مدیر اجرایی دهمین دوره طرح ملی «ایران مرزپرگهر» استان البرز با اعلام اين خبر گفت: طرح ملی ایران مرز پرگهر از نمونه‌های شاخص استفاده از راهکارهای میان‌مدت و کوتاه‌مدت برای تعامل و ارتباط میان صنعت و فرهنگ با دانشگاه است و این مسئله را می‌توان در بازدیدهای گسترده دانشجویان در دوره‌های مختلف از مراکز علمی، تولیدی و زیربنایی چون کارخانجات خودروسازی، پژوهشکده‌های علوم سلولی، شهرک‌های صنعتی و نیز اماکن تاریخی - فرهنگی به عینه مشاهده نمود.



وی افزود: دهمین دوره طرح ملی «ایران مرزپرگهر»با تحقق شعار «ما می‌توانیم» همزمان با معاونت‌هاي فرهنگي جهاد دانشگاهي سراسر كشور در معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز آغاز شد.



محسنی خاطرنشان نمود: در طراحی و اجرای این اردوها تلاش شده است تا شاخصه‌های علمی، دانش‌افزایانه و متناسب با رشته‌ها و گروه‌های مخاطب طرح مورد نظر قرار گیرد تا بیشترین همپوشانی میان دایره رشته‌های تحصیلی مخاطبان با مقاصد و مراکز مورد بازدید از نظر موضوعی صورت پذیرد.



وی ادامه داد: دهمین دوره طرح ملي «ايران مرز پرگهر» از مهرماه 93 آغاز و تا اردیبهشت 1394 ادامه خواهد داشت و دانشجویان و استادان علاقه‌مند به شرکت در این اردوها می‌توانند به معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان البرز واقع در طبقه همکف ساختمان اداری دانشگاه خوارزمی مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02634505151 تماس حاصل نمایند.



محسنی در پایان یادآور شد: شرکت‌کنندگان در اردوهای طرح ملی «ایران، مرز پرگهر» می‌توانند در مسابقات خاطره‌نویسی، گزارش علمی و عکس به منظور توصیف بازدید مراکز صنعتی، مجموعه‌های تاریخی و باستانی شرکت کنند و آثار خود را به معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان تحویل دهند تا پس از داوری و اعلام رای داوران در آیین اختتامیه این طرح از نفرات برتر این مسابقات تقدیر شود.

