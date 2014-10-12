به زودی حکم آدم ربایان و قاتلان دختر12 ساله بنابی صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی عصر یک شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بناب با اشاره به تلاش های نیروی انتظامی بناب و اداره اطلاعات این شهرستان در خصوص حادثه دلخراش آدم ربایی در بناب و به قتل رسیدن دختر 12 ساله، افزود: با توجه به پیچیدگیهای مختلف جرایم، نیروی انتظامی باید خود را به علم جدید و فنون جدید تجهیز کند تا بتواند در قبال جرائم پیشرفته مقابله کند.

وی همچنین در ادامه با اشاره به اینکه آمار تصادفات جرحی و فوتی در طول یکسال گذشته کاهش 25 تا 30 درصدی داشته، ابراز داشت: نیروی انتظامی شهرستان همچنین در بحث مبارزه با مواد مخدر نیز خوب کار کرده است.

فرج اللهی در بخش دیگری از سخنان خود به موفقیتهای کسب شده از سوی دولت در طی شش ماهه گذشته اشاره کرد و گفت: دولت توانست تورم را از 32 درصد به 26 درصد کاهش دهد.

فرماندار بناب از آمار 6 درصدی بیکاری در این شهرستان خبر داد و افزود: حل مشکل رکود اقتصادی یکی از دغدغه های اصلی دولت است و ما نیز در شهرستان با تمام توان در خصوص رفع معضل بیکاری تلاش می کنیم.

وی با انتقاد از عملکرد بانک ها نیز در شهرستان بناب گفت: برای حل مشکل اشتغال در آذربایجان شرقی 273 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته که در شش ماهه اول سال تنها 17 میلیارد تومان در سطح استان جذب شده و از این رقم 12 میلیارد تومان آن توسط شهرستان بناب جذب شده است.