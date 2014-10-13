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۲۱ مهر ۱۳۹۳، ۹:۲۹

کنسرت همایون شجریان در بام ایران برگزار شد/ حضور گسترده علاقه مندان به موسیقی سنتی

کنسرت همایون شجریان در بام ایران برگزار شد/ حضور گسترده علاقه مندان به موسیقی سنتی

شهرکرد - خبرگزاری مهر: کنسرت همایون شجریان با حضور گسترده مردم در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت همایون شجریان شامگاه یک شنبه با حضور پر شور مردم در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

این کنسرت موسیقی سنتی در سالن هلال احمر در شهرکرد برگزار شد و علاقه مندان به موسیقی سنتی حضور گسترده ای در این همایش داشتند.

این کنسرت در ابتدا با تک نوازی تهمورس پورناظري آغاز و با خوانندگی همایون شجریان ادامه پیدا کرد.

در ادامه این کنسرت نوازنده های دیگر به روی سن رفتند و آهنگ های جدید با صدای همایون شجریان اجرا شد.

در پایان کنسرت نیز هنرمندان نوازنده گیتار و نوازنده پیانو نیز به گروه اجرا پیوستند و آخرین آهنگ های این کنسرت اجرا شد.

مردم حضور گسترده ای در این کنسرت داشتند.

مدیریت اجرایی این کنسرت نیز برای برگزاری این کنسرت بسیار خوب عمل کرده بود و مردم رضایت خوبی از نحوه برگزاری کنسرت داشتند.

کد مطلب 2388239

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