شورا تنها تاکید به برگزاری انتخابات شورایاری ها دارد /تعیین مجری بر عهده وزارت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتض طلایی- نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران در جریان قرائت پاسخ تهیه شده برای اعتراض اعتراض فرمانداری تهران در خصوص مصوبه پیگیری و برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورایاری های محلات یاد آورشد: در هفته گذشته جلسه مشترکی با وزیر کشور، فرماندار و رییس شورای عالی استانها داشتیم که در آنجا به این تصمیم رسیدیم که موضوع برگزاری انتخابات شورایاری های محلات با پاسخ به اعتراض فرمانداری اگر به هیات حل اختلاف کشیده شد در آنجا به برگزاری انتخابات رای مثبت داده شود. کاری که بای انتخابات سومین دوره نیز به توافق رسیدیم.

احمد مسجد جامعی ه تجربه برگزاری انتخابات سومین دوره شورا یاری ها داشت ضمن تاکید بر اینکه وزارت کشور با اصل شورایاری ها و انتخابات آنها مخالفتی ندارد گفت: در ماده 7 قانون شورا ها بر اقدام شوراهای شهر برای تشکیل انجمن های امدادی و داوطلبانه با جلب موافقت دستگاههای ذی ربط برای برگزاری انتخابات تاکید شده است.

وی یادآور شد به همین منظور نهاد ذی ربط در شرایط فعلی وزارت کشور و شورای شهر برای برگزاری انتخابات از سوی خودش هیچ اصراری ندارد بلکه تمام تاکیدات شورا بر استمرار وجود و بقاء شورایاری هاست.

مسجد جامعی افزود: نهاد شورایاری ها تجربه کار مشترک اجتماعی را به همراه دارد و یکی از دستاوردهای شورایی است پس از آن باید دفاع کنیم. اینکه چه نهادی برگزار کننده انتخابات باشد مهم نیست مهم این است که نهاد شورایاری ها پابر جا بمانند.

مهدی چمران نیز ضمن تایید سخنان مسجد جامعی یاداور شد: در جلسات پی در پی که با وزیر کشور و معاون عمرانی ایشان داشته ایم همگی با انجام این کار موافق هستند چراکه به استناد بند 7 قانون شوراها میتوانیم انجمن شورایاری ها تشکیل دهیم تنها نکته ابهام در چگونگی برگزاری انتخاباتش است.

در نهایت بند دیگری با این مضمون که "شورای اسلامی شهر تهران ضمن تاکید بر لزوم برگزاری انتخابات شورایاری ها پیشنهاد می کند وزرات کشور نسبت به تعیین مجری انتخابات تدابیر لازم را بیاندیشد." بهپاسخ نامه اعتراض فرمانداری اضافه شد و با رای اعضا این جوابیه به فرمانداری ارسال می شود.

از نامه تاریخی امام تا خریداری اتوبوس برای شهرستانها از سوی بانک شهر

در این جلسه نایب رییس کمیسیون عمران شورا با ابراز گلایه از عدم پیشرفت فیزیکی پایانه شرق گفت: با توجه به حجم عظیم مسافرت هایی که از شرق تهران صورت می گیرد می توان گفت پایانه فعلی به هیچ عنوان زیبنده شهروندان تهرانی و دیگر هموطنانمان نیست.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در بودجه سال 93 بودجه پایدار برای این پروژه در نظر گرفتیم ولی متاسفاته باید بگویم این پروژه پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته است. من از شهرداری تهران انتظار دارم مدیریت جهادی خود را در خصوص تکمیل این مورد نشان دهد.

احمد دنیا مالی: چرا در شورا به مسائل اساسی پرداخته نمی شود

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز با بیان اینکه برخی مصوبات به فرمانداری ارسال نشده گفت: با گذشت حدود 2 ماه از تصویب آیین نامه انضباطی تاکسیرانی و شرکت های خصوصی این طرح هنوز به فرمانداری ارسال نشده است،سوال من این است چرا؟

وی ادامه داد: در حال حاضر در شورا برای هر مراسم و مناسباتی وقت هست ولی برای پرداختن به مسائل اساسی وقت نیست، زمانی هم که می خواهیم سخن بگوییم تنها 3 دقیقه زمان داریم. ما در هفته 6 ساعت جلسه داریم که سوال این است در این 6 ساعت چه کاری انجام می دهیم؟

مرتضی طلایی نایب رییس شورای سالامی شهر تهران که برای لحظاتی بر کرسی رییس نشسته بود خطاب به دنیامالی گفت: این از وظایف کمیسیون های تخصصی است که پیوست های تخصصی مسائل را بررسی کنند و طرح های کارشناسی شده را در صحن مطرح کنند تا در صحن اعضا تنها به بیان نظرات در خصوص طرح بپردازند.

محمد مهدی تندگویان : زیبنده نیست فرماندهانمان را در سوانح هوایی از دست دهیم

نایب رییس کمیسیون معماری و شهر سازی نیز با ایراد 3 تذکر سخنان خود را آغاز کرد.

تندگویان در ابتدا با تسلیت شهادت فرماندهان نیروی انتظامی گفت: ما در جمع فرزندان شهید شاهد 3 دسته هستیم؛ شهدای انقلاب ، شهدای جنگ تحمیلی و دسته سوم شهدای سوانح هوایی.

وی ادامه داد : در کشور اسلامی ما به هیچ عنوان زیبنده نیست که فرماندهانمان را در چنین سوانحی از دست دهیم. ان هم در زمانی بیش از هر زمانی که به وجود آنان نیاز داریم. اضافه شدن 7 خانواده شهید موضوع کم اهمیتی نیست و من امیدوارم دیگر سوانحی از این دست رخ ندهد.

تندگویان همچنین افزود: ما ادعا می کنیم که ام القرای اسلام هستیم اما در این ام القرا بعد از گذشت چندین و چند سال هنوز مصلی تهران که قرار بود نماد شیعه باشد را تکمیل نکرده ایم.

وی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه گیاهان دارویی و نمایشگاه هایی از این دست چه ارتباطی به مصلی بزرگ تهران دارد که امروز کاربری نماد تشیع را تغییر داده ایم.

فرزند شهید تندگویان خاطر نشان کرد: من از شورا درخواست دارم که مسئولان مربوطه در این زمینه در صحن شورا حاضر شوند و پاسخگوی مطالبات مردم باشند.

تندگویان در تذکر سوم خود خطاب به شهرداری تهران گفت: یکی از معضلات ما در سطح شهر عدم جمع آوری تجهیز کارگاه ها بعد از تکمیل پروژه است که نمونه آن را می توان در ایستگاه های مترو نظیر ایستگاه شادمان سراغ گرفت.

وی ادامه داد: ما در قالب تذکر و مکاتبه این موضوع را به سمع و نظر شهرداری رساندیم اما همچنان تجهیز کارگاه ها بعد از اتمام پروژه ها در سطح شهر قابل رویت است.

مجتبی شاکری: تیم مذاکره کننده هسته ای به شورا دعوت شود/ حیثیت شورا در خطر است

رییس کمیته فرهنگی شورا نیز با ایراد به لایحه مطرح شده در مجلس شورای اسلامی گفت: این لایحه حیثیت شوراها را زیر سوال می برد.

وی ادامه داد: ما در پایتخت نیاز به یک همصدایی واحد داریم و باید یک تعریف واحد از شورا داشته باشیم، عزیزان، حیثیت شوراها در خطر است.

شاکری همچنین افزود: تذکر دیگر مربوط به بودجه بندی می شود، ما در سال نخست دوره چهارم بحث بودجه اغنایی را مطرح نکردیم و حال که بودجه بندی سال آینده نزدیک است درخواست من این است که مباحث تخصصی در بودجه های نقد و غیر نقد را به صورت شفاف مطرح کنیم به این صورت که آیا موارد غیر نقذد را هم جز بودجه تلقی کنیم یا خیر؟

وی خاطر نشان کرد: یکی از مواردی که امروز در زندگی شهروندان تاثیر گذار است موضوع تفاهم نامه هسته ای است که در تمام زوایای زندگی شهروندان اثر دارد. به نظرم باید از تیم مذاکره کننده هسته ای در شورا دعوت شود تا در جلسه ای خصوصی، پنهان های قضیه را بدانیم چرا که نتایج توافقات در رفتار بودجه بندی اثر گذار خواهد بود.

عبدالحسین مختاباد: مدیر عامل بانک شهر در صحن شورا حاضر شود

رییس کمیته هنر شورا نیز با بیان اینکه برخی اقدامات بانک شهر نیاز به پیگیری دارد گفت: من شنیده ام که مدیر عامل بانک شهر برای کلان شهرها اتوبوس خریداری کرده است از اینرو باید مدیر عامل بانک شهر پاسخگو باشد.

رحمت الله حافظی : پیام امام در ارتباط با ساخت مصلی، گویای وقایع است

رییس کمیسیون سلامت ، محیط زیست و خدمات شهری با اشاره به تذکر تندگویان در ارتباط با عدم ساخت مصلی بزرگ تهران به پیام امام در ارتباط با ساخت این مجموعه اشاره کرد و گفت: حضرت امام در تاریخ 23 آبان ماه با ساخت این مجموعه موافقت کردند ، با اجازه هیات رییسه متن این نامه موافقت ایشان را می خوانم. متن پیام به این شرح است: " ان شاء اللَّه در کنار ساختن مصلاى تهران، در ساختن‏ بینش کفر ستیزى مسلمانان موفق باشید. ضمناً سادگى مصلا باید یادآور سادگى محل عبادت مسلمانان صدر اسلام باشد. و شدیداً از زرق و برق ساختمان هاى مساجد اسلام آمریکایى جلوگیرى شود. خداوند تمامى دست اندرکاران برپاکننده مساجداللَّه را تأیید فرماید" .

تشکیل کمیته مشترک میان مدیریت شهری و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

در این جلسه همچنین اعضای شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد کردند که برای استفاده از ظرفیت ها و نقاط مشترک میان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و شهرداری تهران در حوزه کودکان و نوجوانان کمیته مشترکی با نظارت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا شکل بگیرد.

رحمت الله حافظی- رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری گفت: کانون فرصت و فضای مناسبی برای پرورش کودکان است که با فطرتی پاک و الهی به دنیا می آیند.

وی در ادامه یادآور شد؛ متاسفانه در تولید محتواهای علمی و اخلاقی برای کودکانمان غفلت کرده ایم به همین دلیل است که در شرایط کنونی وقت و ذهن کودکانمان با وسایل الکترونیکی و بازی های کامپیوتری به هدر می رود.

حافظی افزود: آموزش هایی در مورد موضوعات شهری، از جمله مصرف بهینه انرژی، چگونگی کاهش آلودگی صوتی و هوا را می توان از همین سنین کودکی و با استفاده از مراکز درگیر با کار کودکان آموخت.

مجتبی شاکری، رئیس کمیسیون فرهنگی شورا نیز تاکید کرد: در آثار ادبیات داستانی، بسیاری از آثار منتشره از کانون را مطالعه کرده است به همین دلیل دریافته است که نقاط مشترکی میان شورا، شهرداری و کانون پرورش فکری کودکان وجود دارد که یکی از نقاط مشترک تصویب تهران به عنوان شهر دوستدار کودک است.

وی افزود: هم افزایی بین تولیدات کانون و امکانات شهرداری می تواند مفید باشد شاکری با اشاره بر سابقه طولانی کانون در ارتباط با کار برای کودکان گفت: متاسفانه تولید الگوهایی که برای کودکانمان مثبت باشند و یا با آنها هم زاد پنداری کنند از سوی کانون با چنین سابقه ایی ایجاد نشده است.

رییس کمیسیون فرهنگی شورا تاکید کرد: برای برندسازی شخصیت هایی که مورد توجه کودکان و سبک زندگی شان قرار بگیرد نیاز به ایجاد اتاق فکری است که راهبری این تولیدات را بر عهده بگیرد.

وی همچنین تامید مرد: متاسفانه تولیدات کانون متمرکز و هدفمند نیست و حتی ترجه هایی که برای کتاب کودک صورت می گیرد با نگاه راهبردی نیست.

مجتبی شاکری نیز پیشنهاد داد تا در گار گروه مشترکی این موضوعات مورد پیگیری قرار گیرد.

عباس جدیدی معاون نظارت شورا نیز با تاکید بر گرایش به زنده کردن هرچه بیشتر فرهنگ مسجدی بین کودکان گفت: لازم است در کنار تمام توجهاتی که به کودکان داریم توجهی هم به کودکان و نوجوانانی که در کانون های اصلاح و تربیت وجود دارند داشته باشیم و سعی کنیم رشد و پرورش از دست رفته شان را به آنها بازگردانیم.

وی تاکید کرد: متاسفانه جامعه این کودکان و نوجوانان را به دست فراموشی سپرده است.

احمد مسجد جامعی نیز با سپاس از فعالیت های کانون که طی سالهای متمادی به صورت پیوسته فعالیت هایش را به جمع بندی رسانده است گفت: مجموعه کارهایی که کانون در حوزه کودک و نوجوان انجام داده است به واسطه فرهیختگان و اندیشمندانی که در این مرکز کار می کنند همیشه سطحی بالاتر از سایر مراکزفعال در این حوزه داشته است.

وی افزود: مشکلی که کانون در حال حاضر با آن مواجه است عدم رشد اماکانات سخت افزاری اش به تناسب جمعیت و رویکردهای جدیدی است که به حوزه کودک شده است.

مسجد جامعی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت روبه تحلیل و محو شدن کانون پرورش کودکان و نوجوانان گفت: کمیته و یا کارگروه مشترکی که قرار است میان شورا ، شهرداری و کانون تشکیل شود بهتر است که هرچه زودتر اتفاق بیافتد. در اولویت است که مجموعه های فعلی کانون حفظ و فعالتر شوند.

غلامرضا انصاری نیز با اشاره به سرمایه گذاری کشورهای آسیای جنوب شرقی در توسعه و پیشرفت حوزه کودکان گفت: در بسیاری از این کشورها تولیدات اسباب بازی و ساخت آنها از مهد کودک ها و مراکز پرورشی کودکان الهام گرفته می شود.

وی افزود: در کنار تمام زحمت هایی که برای تولید فیلم و کتاب گرفته می شود اما کماکان در حوزه فرهنگی و پرورشی با مشکلاتی مواجه هستیم.

عبدالحسین مختاباد که به گفته خودش عضویتش در کانون پرورش فکری شهر ساری اورا به موسیقی سوق داده است گفت: در سالهایی که کانون تازه تاسیس شده بود تولیدات بسیار با کیفیتی در حوزه هنر، سینما، موسیقی و نقاشی و ... به جامعه معرفی شد اما در حال حاضر خبری از آن فربه گی و تنومندی کانون خبری نیست. باید برای جلوگیری از این نابودی تدریجی کاری کرد.

مهدی چمران نیز تایید موفقیت کانون در سالهای گذشته افزود: روزگاری نه چندان دور کانون بسیار موفق عمل می کرد و بیشتر در معرض دید افکار عمومی بود اما در حال حاضر کمتر دیده می شود.

وی با اشاره به تاکید احمد مسجد جامعی برای تشکیل کمیته مشترک همکاری بین شورا و شهرداری با کانون پرورش فکری کودکان ، کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا را مامور پیگیری آن کرد.