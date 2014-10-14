مرگ در انتظار فضانوردانی که به مریخ می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، آنچه که گروهی از دانشجویان دوره دکتری دانشگاه ام.آی.تی در قالب مطالعه ای بی سابقه ارایه کرده اند ممکن است بسیاری از متقاضیان سفر بی بازگشت به مریخ را از این سفر هیجان انگیز منصرف سازد.

پروژه سفر بی بازگشت به مریخ تحت عنوان Mars One و برای زمانی درحدود سال 2025 برنامه ریزی شده است و درحالی که تاکنون بیش از 200 هزار تن برای شرکت در آن ثبت نام کرده اند تنها قرار است گروهی متشکل از 25 تا 40 تن راهی این سیاره شوند.

اکنون محققان دانشگاه ام.آی.تی به این نتیجه رسیده اند که با استفاده از فناوری های فعلی، این سفر سرانجام خوشی نخواهد داشت و آنهایی که راهی این سیاره مرموز می شوند از شدت گرسنگی و کمبود منابع غذایی خواهند مرد.

این محققان ضمن تأکید بر این نکته که باید تغییرات عمده ای در فناوری های فعلی برای انجام این مأموریت تاریخی صورت گیرد تا مسافران بتوانند در مریخ به زندگی خود ادامه دهند اعلام کردند که از کشف مشکلاتی که احتمالا در این سفر پیش خواهد آمد متعجب شده اند.

بر اساس آنچه که در برنامه سفر بی بازگشت به مریخ تعریف شده، مسافرانی که راهی این سیاره می شوند با بهره گیری از منابع موجود در مریخ به کشاورزی و تولید مواد غذایی مورد نیاز خواهند پرداخت.

بر این اساس در تأسیسات سربسته محصولات متنوع کشاورزی پرورش داده می شود. به همین دلیل ضروری است که در این نقاط با استفاده از دستگاههای مخصوص اکسیژن تولید شود. اما اکسیژن زیاد خود می تواند عاملی برای شعله ورشدن آتش و بروز آتش سوزی های گسترده شود.

همچنین این محققان دریافته اند سیستم های سخت افزاری که در زمین مورد آزمایش قرار می گیرند ممکن است در محیط خشنی همچون مریخ عملکرد مورد نظر را نداشته باشند. آنها در این زمینه به دستگاه تولید آب آشامیدنی از ادرار فضانوردان اشاره می کنند که با هزینه چند صد میلیون دلاری ساخته و روانه ایستگاه فضایی شد. این دستگاه گرچه بر روی زمین سربلند از آزمایشات خارج شد اما در ایستگاه فضایی به مشکلاتی برخورد که در نهایت فضانوردان موفق به رفع آن شدند.