به گزارش خبرگزاری مهر، این دوربین ها که در دو مدل به نامهای WG-30 و WG-30W تولید و به زودی روانه بازار می شوند از جمله محصولات خلاقانه شرکت ریکو (Ricoh) به شمار می آیند.

شرکت ریکو این دوربین ها را برای آن دسته از عکاسان آماتوری طراحی کرده که به عکاسی در زیر آب و محیط های سرد و خشن علاقه دارند.

این دوربین ها قابلیت عکسبرداری تا عمق 12 متری آب را هم دارند.

هر دوی این دوبین ها 16 مگاپیکسلی بوده و به گونه ای ساخته شده اند که درصورت سقوط از ارتفاع 5/1 متری نیز هیچ آسیبی نمی بینند.

اوج خلاقیت به کار گرفته شده در این محصولات ضد یخ زدگی آنهاست به طوریکه تا دمای منهای 10 درجه سانتیگراد نیز کارایی خود را به خوبی حفظ می کنند؛ از دیگر قابلیت های این دوربین ها که به حسگرهای تصویری CMOS مجهز هستند می توان به فیلمبرداری Full HD (1080p) اشاره کرد.

در ساختار این دوربین ها از 12 فیلتر دیجیتالی استفاده شده تا تصاویر با بالاترین کیفیت ممکن تهیه و ثبت شوند.

نکته جالب توجه دیگر امکان تشخیص تا 32 چهره در یک تصویر است. حتی این امکان فراهم شده که چهره حیوانات خانگی نظیر گربه و سگ نیز تشخیص داده شود!

مهندسان خلاق ریکو این محصولات را به گونه ای طراحی کرده اند که درصورت انجام تنظیم خاص، تنها درصورتی عکسبرداری انجام شوند که چهره های مقابل دوربین لبخند بزنند!

امکان برقراری ارتباط با تلفن همراه هوشمند از طریق وای فای از مهمترین ویژگیهای کاربردی این دوربین ها به شمار می آید.