وقتی آینه خودرو مانع تصادف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آنچه که مهندسان شرکت Pioneer ژاپن ارایه کرده اند در حقیقت مدل اطلاعاتی بی سیمی است که بر روی آینه داخل خودرو نصب می شود.

این آینه با استفاده از یک واحد ارتباطاتی با مرکز "تلماتیک" سیار شرکت پایونیر در ارتباط است و با حداقل تأخیر زمانی ممکن اطلاعات ارزشمندی درباره ساختمان های اطراف، حجم تردد خودروها، اوضاع جوی و همچنین خبرهای جدید در اختیار راننده قرار می دهد.

در عین حال راننده می تواند از عملکردهای جهتیابی این فناوری نوین نیز استفاده کند که نتیجه آن انتخاب بهترین مسیر و صرفه جویی چشمگیر در مصرف سوخت است.

این اطلاعات بر روی نمایشگر ال.سی.دی 5 اینچی که در بخشی از آینه تعبیه شده نمایش داده می شود و راننده تنها با اندکی چرخاندن چشمانش می تواند از آنها مطلع شود، بدون آنکه خللی در تمرکز رانندگی وی ایجاد شود.

مهندسان این طرح برای اینکه بر کارایی فناوری جدیدشان بیفزایند دوربین کوچکی را نیز در پشت آینه تعبیه کرده اند که تصاویری با زاویه دید وسیع ضبط می کند. تصاویری که بدین ترتیب ثبت می شود عینا مشابه همان چیزی است که راننده در حین رانندگی مشاهده می کند.

در عین حال این دوربین به فناوری نوینی موسوم به "سرویس حمایت کننده رانندگی بی خطر" مجهز است که با تجزیه و تحلیل آنی فاصله خودرو با خودروهای مجاور، هشدارهای صوتی را منتشر می کند که راننده با استفاده از آن می تواند از وقوع تصادفات جلوگیری کند.

درحالی که قرار است این فناوری از سال آینده وارد بازار شود هنوز قیمت آن اعلام نشده است.